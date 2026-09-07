- El canadiense que coronó con la mina de oro de Buritica acaba de anotarse un hit: encontró tungsteno en Caldas

Ari Sussman con su nueva minera Collective Mining halló el valioso metal en una exploración de oro en Guayabales, marcando un hito para la minería colombiana

Ari Sussman, el empresario minero que completó la construcción de la mina subterránea de Buriticá para luego vendérsela a la firma china Zijin Mining tras convertirla en el proyecto de minería de oro a gran escala más importante de Colombia, anunció la identificación de tungsteno en el sistema Apollo de su proyecto Guayabales, ubicado en Caldas. Este sería el primer hallazgo geológico formal de tungsteno en un yacimiento de metales preciosos en el país. El proyecto, sin embargo, mantiene como objetivo principal la producción de oro, sobre el cual la compañía ha estimado un potencial de hasta 400.000 onzas.

El tungsteno es un metal estratégico y altamente cotizado por contar con el punto de fusión más elevado entre los metales puros (más de 3.400 °C), una dureza extrema, alta resistencia a la corrosión y excelente conductividad térmica y eléctrica. Se emplea en herramientas industriales de corte (brocas, sierras y maquinaria pesada), la industria aeroespacial y de defensa (misiles, blindajes y piezas aeronáuticas), soldaduras y sistemas electrónicos o de iluminación.

El pueblo donde apareció sin estar buscándolo el tungsteno

Guayabales se ubica en el Cinturón de Cobre y Oro del Cauca Medio, una estructura geológica que se extiende aproximadamente 250 km en dirección norte-sur, desde la mina de Buriticá hasta el yacimiento La Colosa. Entre los depósitos más relevantes de este cinturón destacan el yacimiento de oro y plata de vetas Buriticá (Zijin Mining Group Co. Ltd.), el depósito de oro y cobre tipo pórfido Nuevo Chaquiro (AngloGold Ashanti), el yacimiento de oro y plata Marmato (Aris Gold Corporation) —situado a 1,75 km al sureste de Guayabales— y el yacimiento de oro tipo pórfido La Colosa (AngloGold Ashanti).

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Los derechos mineros de Collective Mining en el proyecto Guayabales abarcan 9 contratos de concesión otorgados que suman 3.127,32 hectáreas, sumados a 37 solicitudes de concesión por 2.704,53 hectáreas, completando un área total de 5.831,85 hectáreas. La compañía proyecta que la construcción del desarrollo minero podría requerir una inversión cercana a los USD 1.000 millones y generar más de 4.000 empleos.

Ubicación del Proyecto Guayabales en el departamento de Caldas que alberga yacimientos a gran escala de oro, plata, cobre y tungsteno

Las pruebas metalúrgicas en Guayabales demostraron elevadas tasas de recuperación de tungsteno, alcanzando hasta un 74 % y obteniendo un concentrado con más del 60 % de este metal. Asimismo, los análisis posteriores en muestras a granel permitieron lograr una pureza del concentrado del 95 % en scheelita, mineral compuesto por tungsteno y calcio.

El presidente de la compañía en Colombia, Omar David Ossma, indicó que la presencia de este metal se detectó de manera fortuita, ya que no formaba parte de los objetivos prioritarios de la exploración. principalmente para fabricar herramientas de corte extremas, microchips y componentes que soportan temperaturas muy altas.

La empresa aún debe delimitar la extensión geológica total del depósito y determinar su volumen, calidad y viabilidad económica antes de clasificarlo como una reserva explotable. Para ello, se realizarán estudios complementarios sobre ingeniería, costos, precios internacionales, infraestructura, procesamiento e impactos ambientales, con el fin de demostrar qué proporción del yacimiento es aprovechable bajo condiciones técnicas y financieras viables.

Un eventual desarrollo extractivo requerirá avanzar en el licenciamiento ambiental, la concertación comunitaria, la consecución de financiamiento y la definición del método de explotación. Un reto adicional será determinar el procesamiento del mineral, dado que Collective Mining advirtió que Colombia carece actualmente de la infraestructura química para transformarlo localmente, por lo que una fase inicial contemplaría la exportación de concentrados.

Los únicos reportes previos de explotación de tungsteno en el país indican que en los años previos a 2023, operarios ilegales e indígenas informales que lo extraían en la región de la Colina del Tigre, en el departamento de Guainía y se lo vendían a las FARC, quienes a su vez lo vendían a intermediarios y empresas minerales que lo exportaban al extranjero. La explotación por parte de CollectiveMining sería la primera legal de este material que no se encuentra en estado puro, sino combinado en minerales como la wolframita y la scheelita, y cuya libra puede superar los 60 dólares.

El líder global indiscutible en la producción de tungsteno es China, país que concentra cerca del 80 % de la oferta mundial y mantiene controles estrictos sobre sus cuotas de extracción y exportación. En América Latina, Bolivia figura como el principal productor regional —con cerca de 1.600 toneladas anuales extraídas de forma primaria como wolframita—, seguido en menor proporción por Perú y Brasil.

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