Las 3 peleas más calientes entre Margarita Rosa y Vicky Dávila: política, fe y feminismo

Las discusiones entre Margarita Rosa y Vicky Dávila se han vuelto un duelo constante en X, donde sus posturas opuestas chocan en mensajes que incendian el debate

Las discusiones públicas entre Margarita Rosa de Francisco y Vicky Dávila se han convertido en uno de los rifirrafes más constantes, y mediáticos, de la esfera digital colombiana. Dos figuras influyentes, con visiones opuestas sobre la política, la fe y el feminismo, han protagonizado choques que rápidamente escalan a tendencia nacional. El más reciente enfrentamiento volvió a encender la polémica en X, dejando claro que entre ambas no hay tregua.

1. El trino “Mi rey, haz lo tuyo: ¡viólame!” que desató la tormenta

El episodio más reciente comenzó cuando Margarita Rosa publicó en su cuenta de X el mensaje: “Mi rey, haz lo tuyo: ¡viólame!”. La frase, sin contexto claro, se viralizó en minutos y abrió un debate inmediato sobre su intención y su destinatario.

Muchos usuarios especularon si se trataba de una referencia al presidente Gustavo Petro, a la periodista Vicky Dávila o incluso a una confusión con aplicaciones privadas. En medio del escándalo, circularon respuestas sarcásticas como: “Margie, te equivocaste de app” o “En el Congreso puedes encontrar a tu rey”.

Vicky Dávila reaccionó con dureza. En un mensaje público, escribió: “Margarita, no sé cómo se sienten las mujeres violadas, abusadas, acosadas, maltratadas sexualmente, al leer esto tan puerco, de la boca de alguien como usted, que tantas mujeres admiraron o admiran”.

Su respuesta dejó ver la molestia que el comentario generó en sectores que consideraron la frase una banalización de la violencia sexual.

2. “Le tengo mucho miedo al dios de Vicky”: el choque por fe y feminismo

En septiembre de 2025, ambas se enfrentaron nuevamente luego de que Margarita Rosa publicara: “Le tengo mucho miedo al dios de Vicky”. La frase retomó la discusión sobre la influencia de la fe en la política y las luchas feministas.

El comentario desató una avalancha de reacciones. Algunos usuarios ironizaron sobre las posturas espirituales y políticas de la actriz, mientras otros aprovecharon para debatir sobre la relación entre religiosidad y pensamiento crítico. El nombre de Vicky Dávila volvió a surgir como referencia directa en el mensaje, alimentando la sensación de que las críticas tenían un destinatario preciso.

3. “Dios es el peor político que hay”: otro capítulo en la disputa ideológica

En julio de este mismo año se registró otro enfrentamiento, luego de que Margarita Rosa escribiera en X:

“Dios es el peor político que hay, por eso está bajando en las encuestas”.

Minutos después añadió: “Apenas el candidato, de izquierda, centro o derecha, se saque a Dios del bolsillo, háganle con cuidado”.

Dávila, conocida por defender abiertamente su fe y sus valores conservadores, interpretó los trinos como una provocación directa al pensamiento religioso que ella defiende desde sus plataformas: En respuesta, la hoy precandidata escribió: “Margarita, respetable que no creas en Dios. Nadie debe hostigarte por ello. Pero respeta a quienes creemos, que somos millones. Tu insolencia, cuando presumes de ser una intelectual, contrasta con tu provocación innecesaria, dañina, lesiva, en un país creyente como Colombia".

Este episodio avivó nuevamente la tensión entre ambas, marcada por sus diferencias ideológicas: mientras Margarita Rosa se identifica cada vez más con causas progresistas y con su respaldo al presidente Petro, Vicky Dávila se mantiene firme desde una visión crítica del gobierno y defensora de posiciones conservadoras.

