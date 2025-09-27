 El calificativo para la intervención de Petro en Naciones Unidas

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO, P untos de vista , El hecho más relevante de la semana fue la intervención del señor Gustavo Petro en Naciones Unidas. No hay un calificativo diferente a vergonzoso. Es un hombre ridículo, habla sandeses y muchas de las cosas que habla no sabe qué son. Uno no se puede ponerse a hablar de socialismo global porque es que el tipo no tiene ningún entendimiento de la teoría marxista ni conoce la historia política del siglo XX y XXI. No hay socialismo global. Lo único que hay en este momento es capitalismo global. China es capitalista, Rusia es capitalismo mafioso y los demás países son capitalistas. con distintos regímenes políticos.

En Naciones Unidas, la gente se salió. Segundo, un ataque a Estados Unidos absolutamente suicida para el país porque trataba a Trump de asesino, etcétera. Es decir, algo que no lo habían hecho ni los más atrevidos. dirigentes políticos. Entonces, eso muestra en lo que está el país. Él va a seguir con esa escalada verbal de ofensas. Él tiene al país como está. Soltó a la guerrilla, soltó a los paras. Ambos están dedicados al negocio del narcotráfico. Los paras tienen rutas, la guerrilla cuida laboratorios. Y el ejército colombiano nunca ha sido un ejército efectivo. Eso es muy largo de analizar.

El actual ministro de Defensa no tiene alientos ni para hablar. Entonces ahí no hay nada. Salen unos campesinos sembradores de coca que son de ellos y hacen una asonada y los hacen devolver. ¿Cómo calificar eso? Somos el principal país exportador de coca, somos un narcoestad. el país no tiene dirigencia. No pelean porque les quiten contratos con el estado. En síntesis, lamentable la presentación del señor Petro e en Naciones Unidas es vergonzoso y es como, voy a decir algo muy fuerte, es como un gamín.

