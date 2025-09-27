- Las mentiras de Petro y la descertificación

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Lo primero que he de decir, es que en años pasados también he levantado mi pluma lo más objetivamente posible contra el Gobierno Duque que ha sido respaldado por narcotraficantes como el Ñeñe Hernández, no es esta una columna desde mi hígado.

No sorprende que Daniel Coronell, un periodista tan objetivo, como todos los periodistas colombianos deberían tratar de ser, tenga apenas 580.000 seguidores; pero creadores de contenido fanático y cero objetivos superen esta cifra en redes.

La objetividad no genera adeptos en Colombia. La verdad no genera interés. Pero creo que de eso se trata empezar a montar a Colombia en la modernidad. Sentencias objetivas, educación de calidad y periodismo independiente, con columnas de opinión objetivas, no preñadas de fanatismo, insufladas de likes al servicio de los vacíos del ego que buscan la aprobación pública y la fama, son las únicas que no le hacen un flaco favor al mundo y al país polarizado que tenemos. Me da satisfacción que gracias a estas columnas Colombia empezó a hablar sobre trastornos de personalidad y de conducta que comprometen violencias como sociopatía, trastorno disocial y psicopatía.

Dicho lo anterior, analicemos el discurso del presidente Petro, en alocución del pasado 10 de septiembre de 2025 (hace 16 días).

En esta diapositiva dice que no hay cifras sobre el número de hectáreas sembradas de coca en Colombia para los años 2024 y 2025, pero en las posteriores diapositivas se contradice, diciendo que la erradicación manual se ha dado contando efectivamente con esa base tácita de significancia estadística:

Dicho lo anterior, hay que analizar que hay una verdad que el presidente quiere ocultar deliberadamente:

Mientras hay, sí, más incautación que en Gobiernos pasados y más erradicación manual, también hay más hectáreas de coca sembradas que en toda la historia de Colombia. El 20% del país está en manos de las mafias. Y la política Petro ha sido privilegiar la entrada de dólares al país para mantener el dólar por debajo de $4 mil pesos, que garantizar la seguridad recuperando el territorio en el Cauca y en otras zonas del país donde esta se había recuperado en Gobiernos pasados, tal vez para el beneficio de unos actores narcotraficantes en detrimento de otros.

Pero es de entenderse, que si Petro no ha sido capaz de pagar su casa en toda su vida -o al menos ese es su discurso de cara al vulgo-, con salario de representante, de senador, de alcalde de Bogotá y ahora de presidente, tampoco va a tener la fórmula para generar empresas estatales exitosas que permitan que el país deje de depender del negocio de la droga. Claro, no todo el país es así, y somos muchos más los que emprendemos, ante el hecho de que el principal empleador del país que es el mismo Estado, no cuente con inversión pública suficiente, y creo que es justamente eso lo que ha permitido el surgimiento de la prensa independiente y de elementos como los mencionados para crear independencia económica y con ello modernización; de lo contrario, todos, como Wally, empleados por el Estado, seríamos áulicos del Gobierno que nos da la cuchara y toda nuestra prensa estaría bajo defensa suya.

Gracias presidente Petro por su época en que hizo el mejor control político del país desde el Senado, pero quiero decirle que esperábamos que su Gobierno fuera de verdad y no apelara a las mentiras para justificar lo injustificable.

PREGUNTAS PARA EL PRESIDENTE PETRO ENCAMINADAS A REVISAR UN CAMBIO REAL:

1. Primera pregunta (democracia secuestrada por la corrupción): ¿Por qué las campañas políticas no las financia el Estado prohibiendo la intervención de la empresa privada de manera taxativa? Eso nos ahorraría 51 billones en corrupción que servirían para inyectarle dinero a proyectos productivos.

2. Segunda pregunta (apoyo a Venezuela): La operación Causa Justa que sacó a Noriega de Panamá dejó 300 víctimas civiles, lo que está muy por debajo de lo que ha dejado Venezuela hasta ahora: Más de 10,085 asesinatos (informes de Provea y Foro Penal); y al menos 15,827 arrestos políticos (según Foro Penal). ¿Bajo qué pretexto la potencia mundial de la vida puede apoyar la dictadura venezolana, si además el primero en violar la soberanía del pueblo ha sido Nicolás Maduro? ¿Potencia mundial de la vida quiere otros 10085 muertos en los próximos diez años en Venezuela? ¿O es que le debe algo al régimen venezolano?

3. Tercera pregunta (económica y ambiental): ¿Por qué ordenó detener el fracking en Colombia si igual nos toca comprarle los derivados del crudo a otros países como Venezuela, que tienen que hacer EL MISMO FRACKING para producir el mismo petróleo? Se da la misma contaminación, pero arruinamos económicamente a Colombia. Nunca habíamos tenido que importar gas de Venezuela y pagar recibos de 65 mil pesos de gas.

4. Cuarta pregunta (económica y de seguridad): Nunca se había incautado tanta coca como en este Gobierno, pero desde hace décadas no se veía que el 20% del territorio nacional estuviera bajo el control de grupos armados ilegales. ¿Qué vale más en la opinión favorable de un Presidente: el dólar por debajo de 4 mil pesos o la seguridad y los derechos humanos?

Quinta pregunta (contradicciones de oficio): ¿Se vale hacer todo lo que criticó cuando hacía control político? ¿Es por eso que nos descertifican?

Sexta pregunta (reforma tributaria): ¿Por qué dice que los pobres no consumen gasolina, si hay 12.5 millones de motos en el país? Si los vehículos viejos suelen ser los que más consumen gasolina y son justamente los de quienes no tienen la capacidad económica para cambiarlos, especialmente en la ruralidad y son estos los que transportan a los campesinos y sus alimentos. ¿Los Lamborghinis, Ferraris, Mclarens, Porsches, Mazdas M5, no son autos de dos puertas? ¿Son de ricos?

Séptima (reforma a la salud): ¿Por qué quitarle el dinero a las EPS para dárselo a 1101 municipios? Si resulta difícil controlar con todas las IAS (fiscalía, procuraduría, contraloría) los negocios de 29 EPS, ahora, ¿cómo van a controlar el dinero en manos de 1101 municipios, que también se eligen con campañas políticas que no se pagan con sueldos?

Me ratifico en mis columnas anteriores: no soy uribista. Pero a la modernidad no se da el cambio con mentiras y populismos. Ambroise Bierce definía así la insurrección: “s. Revolución fallida. Fracaso de opositores que pretenden reemplazar un gobierno malo por otro desastroso”. Objetividad y equilibrio.

Mientras hay, sí, más incautación que en Gobiernos pasados y más erradicación manual, también hay más hectáreas de coca sembradas que en toda la historia de Colombia. El 20% del país está en manos de las mafias. Y la política Petro ha sido privilegiar la entrada de dólares al país para mantener el dólar por debajo de $ 4.000 , que garantizar la seguridad recuperando el territorio en el Cauca y en otras zonas del país donde esta se había recuperado en Gobiernos pasados, tal vez para el beneficio de unos actores narcotraficantes en detrimento de otros.

Pero es de entenderse, que si Petro no ha sido capaz de pagar su casa en toda su vida -o al menos ese es su discurso de cara al vulgo-, con salario de representante, de senador, de alcalde de Bogotá y ahora de presidente, tampoco va a tener la fórmula para generar empresas estatales exitosas que permitan que el país deje de depender del negocio de la droga. Claro, no todo el país es así, y somos muchos más los que emprendemos, ante el hecho de que el principal empleador del país que es el mismo Estado, no cuente con inversión pública suficiente, y creo que es justamente eso lo que ha permitido el surgimiento de la prensa independiente y de elementos como los mencionados para crear independencia económica y con ello modernización; de lo contrario, todos, como Wally, empleados por el Estado, seríamos áulicos del Gobierno que nos da la cuchara y toda nuestra prensa estaría bajo defensa suya.

Gracias presidente Petro por su época en que hizo el mejor control político del país desde el Senado, pero quiero decirle que esperábamos que su Gobierno fuera de verdad y no apelara a las mentiras para justificar lo injustificable.

PREGUNTAS PARA EL PRESIDENTE PETRO ENCAMINADAS A REVISAR UN CAMBIO REAL:

1. Primera pregunta (democracia secuestrada por la corrupción): ¿Por qué las campañas políticas no las financia el Estado prohibiendo la intervención de la empresa privada de manera taxativa? Eso nos ahorraría 51 billones en corrupción que servirían para inyectarle dinero a proyectos productivos.

2. Segunda pregunta (apoyo a Venezuela): La operación Causa Justa que sacó a Noriega de Panamá dejó 300 víctimas civiles, lo que está muy por debajo de lo que ha dejado Venezuela hasta ahora: Más de 10,085 asesinatos (informes de Provea y Foro Penal); y al menos 15,827 arrestos políticos (según Foro Penal). ¿Bajo qué pretexto la potencia mundial de la vida puede apoyar la dictadura venezolana, si además el primero en violar la soberanía del pueblo ha sido Nicolás Maduro? ¿Potencia mundial de la vida quiere otros 10085 muertos en los próximos diez años en Venezuela? ¿O es que le debe algo al régimen venezolano?

3. Tercera pregunta (económica y ambiental): ¿Por qué ordenó detener el fracking en Colombia si igual nos toca comprarle los derivados del crudo a otros países como Venezuela, que tienen que hacer EL MISMO FRACKING para producir el mismo petróleo? Se da la misma contaminación, pero arruinamos económicamente a Colombia. Nunca habíamos tenido que importar gas de Venezuela y pagar recibos de 65 mil pesos de gas.

4. Cuarta pregunta (económica y de seguridad): Nunca se había incautado tanta coca como en este Gobierno, pero desde hace décadas no se veía que el 20% del territorio nacional estuviera bajo el control de grupos armados ilegales. ¿Qué vale más en la opinión favorable de un Presidente: el dólar por debajo de 4 mil pesos o la seguridad y los derechos humanos?

Quinta pregunta (contradicciones de oficio): ¿Se vale hacer todo lo que criticó cuando hacía control político? ¿Es por eso que nos descertifican?

Sexta pregunta (reforma tributaria): ¿Por qué dice que los pobres no consumen gasolina, si hay 12.5 millones de motos en el país? Si los vehículos viejos suelen ser los que más consumen gasolina y son justamente los de quienes no tienen la capacidad económica para cambiarlos, especialmente en la ruralidad y son estos los que transportan a los campesinos y sus alimentos. ¿Los Lamborghinis, Ferraris, Mclarens, Porsches, Mazdas M5, no son autos de dos puertas? ¿Son de ricos?

Séptima (reforma a la salud): ¿Por qué quitarle el dinero a las EPS para dárselo a 1101 municipios? Si resulta difícil controlar con todas las IAS (fiscalía, procuraduría, contraloría) los negocios de 29 EPS, ahora, ¿cómo van a controlar el dinero en manos de 1101 municipios, que también se eligen con campañas políticas que no se pagan con sueldos?

Me ratifico en mis columnas anteriores: no soy uribista. Pero a la modernidad no se da el cambio con mentiras y populismos. Ambroise Bierce definía así la insurrección: “s. Revolución fallida. Fracaso de opositores que pretenden reemplazar un gobierno malo por otro desastroso”. Objetividad y equilibrio.

