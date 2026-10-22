- El británico de Oxford que llegó a Colombia a los 22 años y dedicó seis décadas a descifrar la historia del país

El periodista Diego Aretz reconstruye la vida y el legado de Malcolm Deas, el inglés que se hizo amigo de presidentes con los que narró su visión sobre Colombia

Tenía 22 años cuando desembarcó en el país. Malcolm Deas fue un historiador británico formado en Oxford que llegó a Colombia en 1963 y terminó convirtiendo al país en el centro de su vida intelectual y a la vez en el lugar elegido para vivir su propia historia.

Durante seis décadas estudió sus guerras civiles, partidos políticos, dirigentes e instituciones, en una trayectoria que lo llevó a conocer de cerca presidentes y protagonistas de distintas épocas. Su trabajo dejó una huella en la manera de investigar y comprender la historia colombiana.

Ahora, la vida de este investigador es el eje de Malcolm Deas: retrato del inglés que hizo de Colombia su historia, libro escrito por el periodista Diego Aretz y publicado por Ediciones Uniandes.

La obra reúne testimonios de familiares, amigos, colegas y discípulos, además de las voces de cuatro expresidentes colombianos: César Gaviria, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque. El volumen cuenta con un prefacio de James A. Robinson, premio Nobel de Economía.

Aretz, periodista, investigador, documentalista y columnista, se adentra en la paradoja de la trayectoria de Deas para reconstruir tanto su vida personal como su aporte al conocimiento del país.

Historia dentro de la historia. El resultado busca acercar su legado a lectores que no necesariamente provienen del mundo académico y mostrar por qué la mirada de un historiador extranjero terminó siendo fundamental para estudiar las particularidades colombianas.

También puede leer: La dura niñez de Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol: entre ser huérfano de padre y los sueños de TV

Un británico en la Colombia de la segunda mitad del Siglo XX

Nacido en Inglaterra y formado en la Universidad de Oxford, Deas llegó a Colombia en una época en la que el estudio de la historia nacional exigía explorar archivos, documentos y procesos políticos que no podían explicarse con fórmulas generales.

Su interés entonces se concentró en las guerras civiles, los partidos, las élites y la formación de las instituciones republicanas.

En lugar de reducir la trayectoria del país a sus episodios de violencia, examinó las circunstancias concretas que dieron forma a sus conflictos y decisiones políticas.

Su trabajo lo convirtió en una referencia para varias generaciones de investigadores. En 2008 obtuvo la ciudadanía colombiana, reconocimiento de una relación con el país que trascendió su actividad académica.

El historiador británico Malcolm Deas dedicó seis décadas a estudiar la política colombiana. Profesor de Oxford, investigó los partidos, las élites y la violencia, y dejó una obra clave para comprender la historia nacional.

Le puede interesar en Las 2orillas: El colombiano que pasó de cantar por monedas a triunfar al lado de Frank Sinatra, pero se arruinó apostando

Cuatro expresidentes hablan de Malcom Deas

El libro de Aretz reconstruye la trayectoria de Deas a partir de recuerdos, testimonios y una revisión de sus principales trabajos. La participación de los cuatro expresidentes, junto con las voces de historiadores, profesores y personas cercanas al británico, permite observar la amplitud de sus relaciones intelectuales y el alcance de su influencia.

Más que una cronología de su vida, el libro propone una aproximación a su manera de investigar. Su punto de partida es que Colombia no puede entenderse únicamente desde las explicaciones que ha construido sobre sí misma.

Es necesario contrastar las interpretaciones con los documentos, examinar las diferencias entre épocas y evitar que las convicciones políticas se conviertan en verdades históricas incuestionables.

Para Aretz, Deas representa una forma de acercarse al país sin dar por sentado que la violencia y el fracaso definen inevitablemente su destino. Esa perspectiva no desconoce los problemas colombianos, sino que invita a comprender sus causas y transformaciones sin convertirlas en explicaciones definitivas.

Diego Aretz, el periodista y escritor detrás del libro sobre Deas

Diego Aretz es periodista, investigador, documentalista y columnista.

Su trabajo combina el perfil biográfico con las voces de quienes conocieron a Deas y estudiaron sus investigaciones.

La presencia de protagonistas de distintas generaciones y posiciones políticas permite mostrar cómo el historiador estableció vínculos que superaron los límites de la academia.

El periodista e investigador Diego Aretz reconstruye la vida de Malcolm Deas en un libro publicado por Ediciones Uniandes. A partir de testimonios y archivos, retrata al historiador que dedicó seis décadas a Colombia.

Con esta publicación, Aretz recupera una trayectoria que ayuda a revisar las explicaciones habituales sobre la historia nacional. Por su parte, la vida de Malcolm Deas deja una pregunta vigente: ¿cuánto puede conocer una sociedad de sí misma si no está dispuesta a examinar, con rigor y sin respuestas fáciles, el pasado que la ha formado?

También puede leer: La hacienda que Alfonso Jaramillo levantó hace 60 años en Pereira y que su nieta debe reconstruir tras el terremoto

Anuncios.

Anuncios..