- El round que los vecinos de Teusaquillo que pelean contra conciertos y carreras ganaron en Bogotá

Los vecinos de La Esmeralda bloquearon una calle el domingo 18. Un día después, la Alcaldía confirmó que prepara una norma para redistribuir las carreras

La Alcaldía de Bogotá prepara una resolución para mover de lugar y repartir mejor las carreras atléticas de la ciudad, y el anuncio llegó después de las quejas de los vecinos de Teusaquillo por unos cierres viales que se repiten casi cada fin de semana. Lo confirmó el 19 de octubre el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero con una aclaración de entrada: la administración de Carlos Fernando Galán no quiere prohibir las competencias, quiere que dejen de caer siempre sobre las mismas calles. En los hechos, es un round ganado por los vecinos.

La protesta más reciente había sido el domingo 18, durante la Carrera Allianz 15K. Residentes de La Esmeralda y de barrios cercanos al Centro Administrativo Nacional bloquearon por un rato la carrera 50 con calle 53 mientras los corredores seguían un trazado que salía de la carrera Novena con calle 134 y terminaba en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Movilidad había autorizado cierres desde la noche del sábado, y el de la calle 53, entre la carrera 28 y la avenida carrera 60, regía de 7:45 a 11:30 de la mañana. Los manifestantes dijeron que las vías se cierran sin consultarles, que el barrio queda encerrado, que ese día no pueden salir ni a hacer el mercado, y que el comercio local y el paso de vehículos de emergencia también se resienten.

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Las cifras de la Secretaría de Gobierno explican el malestar. Bogotá tiene alrededor de 26 carreras atléticas al año, lo que significa que en la mitad de los domingos hay una en la calle, y casi todas usan los mismos trayectos de Teusaquillo y los alrededores del Parque Simón Bolívar. A esos cierres se suman los de la ciclovía dominical. La regla vigente permite hasta tres carreras al mes por sector, un tope que en la práctica dejaba las vías ocupadas casi todos los fines de semana.

La resolución, que el distrito redacta junto con la Secretaría de Movilidad y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, tiene tres ejes. El primero es descentralizar los trazados: abrir otros corredores y sectores atractivos para el atletismo y reducir el uso del perímetro del Parque Simón Bolívar. El segundo es revisar el límite por trayecto. El tercero es sentarse con los organizadores privados para ajustar los itinerarios a la movilidad de la ciudad.

Quintero recordó que el año pasado participaron 172.000 personas en estas jornadas, y por eso el objetivo declarado es un equilibrio que evite saturar un solo polígono urbano. La administración tiene además un antecedente propio: en noviembre de 2024 Galán corrió la carrera Corre mi Tierra, que reunió a unos 4.000 atletas y salió del Parque Simón Bolívar.

Para lo que resta de 2026 el calendario trae siete carreras, entre cuatro y cinco en Teusaquillo. Como la norma todavía se está formulando, la Alcaldía evalúa por ahora concertar cambios de recorrido con los organizadores de esas pruebas, y la reglamentación regirá las convocatorias de los próximos años.

La alcaldesa local de Teusaquillo, María Angélica González, agregó que la localidad carga además con los grandes eventos culturales del Parque Simón Bolívar, el Movistar Arena, el estadio El Campín. Contó que la alcaldía local instaló mesas de trabajo con los vecinos para definir canales de acceso, controlar horarios y regular el sonido, y que en los puestos de mando unificado se coordinan operativos para contener las ventas informales y mantener corredores libres durante los festivales masivos. Para los corredores, el cambio traerá recorridos distintos, probablemente más lejos del parque que concentra las salidas y las metas desde hace años.

Para los vecinos es la primera señal concreta de que el reclamo fue escuchado. La prueba será si la resolución se firma y si el calendario de 2027 deja de repetir el mismo mapa.

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