El berrinche de Maluma porque no pusieron sus canciones en un bar

Maluma es uno de los artistas del género urbano que más se destacan en el país, a pesar de la aceptación que tiene en el público gracias su música, en múltiples ocasiones no ha podido evitar las polémicas y los malos comentarios. Una de las controversias que más sonó fue la de su participación en el mundial.

Muchos de los artistas que habían sido confirmados para la cuenta músical de la copa del mundo cancelaron a último minuto, esto en rechazó de las normas de Catar, las cuales muchos aseguran, vulneran los derechos de las mujeres y de algunas comunidades. A pesar de esto, el paisa decidió presentarse y lo hizo en el escenario del Fan Fest.

Ahora, es objeto de críticas por una publicación que realizó a través de su Twitter.

En el trino, Maluma hizo una crítica a una discoteca en la que se encontraba porque según él “ponen siempre lo mismo” haciendo referencia a la música.

Sin dar mayores detalles del lugar y en donde se ubica, dijo que toda la noche escuchó las mismas canciones una y otra vez “Ayer estuve en la disco y escuché las mismas 8 canciones toda la noche, que mierda. No me gustó para nada. Habiendo tanta música y tantos artistas ponen lo mismo siempre. FAIL”

Ayer estuve en la disco y escuché las mismas 8 canciones toda la noche, que mierda. No me gusto para nada. Habiendo tanta música y tantos artistas ponen lo mismo siempre. FAIL 👎🏻👎🏻👎🏻 — PAPI JUANCHO. 🦁 (@maluma) December 12, 2022

Dicha opinión causó todo tipo de reacciones a favor y en contra, mientras algunos de sus seguidores estuvieron de acuerdo y afirmaron que en los bares solo conocen las canciones del momento. Otros aseguraron que la crítica de Maluma se debía a que las canciones que estaban sonando no eran las suyas.

Si lo dices por que no sonó ni una canción tuya , eso es normal .

Tus canciones no suenan en las discotecas. — Rakel (@rakelflorez) December 12, 2022

Causó tanto revuelo que posteriormente en otro tino aclaró que no se debía a que no hubiese escuchado su música, sino porque no suenan nuevos talentos, no se les da la difusión que deberían.

Ahhhh y lo que escribí no era porque no ponían mi música, al contrario escuché mis canciones, lo que digo es a nuevos talentos que están cabrones y no les dan la oportunidad. Escuchamos música por moda o porque está cabrona?? — PAPI JUANCHO. 🦁 (@maluma) December 13, 2022