- Los 3 centros comerciales de Colombia que se metieron entre los mejores de Latinoamérica y así lo lograron

Bogotá, Barranquilla y Cali quedaron representadas entre los ganadores de unos premios que reconocen las ideas que están transformando los malls

Los centros comerciales dejaron hace rato de ser solamente lugares para comprar. En muchas ciudades se convirtieron en puntos de encuentro, entretenimiento, gastronomía y hasta escenarios para resolver problemas que poco tienen que ver con una tienda.

Esa transformación también empieza a verse en los reconocimientos internacionales.

En los Premios CLICC 2026, entregados durante el Congreso de Centros Comerciales de Latinoamérica en Quito, varios proyectos desarrollados por centros comerciales colombianos terminaron entre los ganadores de distintas categorías. Salud, energía solar, música y nuevas formas de entender los espacios comerciales fueron algunas de las iniciativas que se llevaron los galardones.

Y aunque Bogotá concentró buena parte de los reconocimientos, no fue la única ciudad colombiana que apareció en el listado.

De prevenir el cáncer a producir energía solar

Uno de los reconocimientos que más llamó la atención fue el de Salitre Plaza, que obtuvo Oro en la categoría ESG, dentro de la subcategoría de Acciones con Impacto Social, por su iniciativa “Prevenir es mejor que lamentar”.

La propuesta buscó aprovechar el alcance del centro comercial para acercar servicios de prevención en salud a su comunidad. Más de 1.000 personas pudieron acceder gratuitamente a exámenes de diagnóstico temprano, tamizajes, vacunación y acompañamiento emocional, con aliados como la Liga Colombiana Contra el Cáncer.

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El premio llegó, además, en un año especial para Salitre Plaza, que en 2026 cumple 30 años de operación.

Pero el protagonismo colombiano no se quedó en Bogotá.

En Barranquilla, Parque Alegra obtuvo Oro en ESG, en la subcategoría de Acciones con Impacto Ambiental, por su proyecto de autogeneración solar. La iniciativa instaló 2.700 paneles solares sobre la cubierta del centro comercial, convirtiendo buena parte de ese espacio en una fuente de generación de energía.

Parque Alegra y su proyecto de gestión de energía solar.

El proyecto hace parte de la estrategia de Parque Arauco, operador del centro comercial, y fue reconocido por CLICC como una de las iniciativas ambientales destacadas de la edición 2026.

La lista también incluyó a Mallplaza, que obtuvo Plata en la categoría de Marketing por “Canta bajo la ducha”, una campaña que nació en 2025, cuando Bogotá atravesaba una etapa de racionamiento de agua.

La propuesta convirtió una ducha en escenario musical y llevó la experiencia a cuatro ciudades, mezclando música, entretenimiento y un mensaje alrededor del consumo responsable del agua. La propia compañía describe la campaña como una iniciativa para acercarse a sus clientes a través de sus talentos y gustos musicales.

Los centros comerciales que están cambiando de cara

Cali también apareció entre los reconocidos gracias a Chipichape, que recibió Bronce en la categoría de Arquitectura, en la subcategoría de Remodelación y Ampliación, por su proyecto Chipipets. CLICC incluyó al centro comercial entre los ganadores de esta edición.

Chipipets.

Los premios dejan ver algo que está pasando con estos espacios: el negocio ya no gira únicamente alrededor de las tiendas.

Un centro comercial puede convertirse en escenario para una campaña de prevención del cáncer, instalar miles de paneles solares en su techo, utilizar la música para hablar del cuidado del agua o adaptar sus espacios para las nuevas formas de vida de sus visitantes.

Eso ayuda a explicar por qué los centros comerciales colombianos están apareciendo cada vez más en las conversaciones regionales sobre innovación en el sector.

Los Premios CLICC 2026 reconocieron iniciativas de distintos países y categorías, pero los proyectos colombianos tuvieron presencia en varias de ellas. Para una industria que compite por atraer visitantes en ciudades cada vez más acostumbradas a comprar, comer y entretenerse de múltiples maneras, la pelea ya no está solamente en quién tiene más locales, sino en qué experiencia es capaz de ofrecer.

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