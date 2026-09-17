El millonario negocio de Nacional detrás de la llegada de James, su camiseta cuesta hasta $400 mil

La contratación del volante por parte del equipo verdolaga no solo es para potenciar su fútbol, detrás hay un rentable mercado que ya empezó a facturar muy duro

En la tienda oficial de Nacional, la camiseta local masculina con el nombre de James cuesta $399.950. Las versiones de visitante, mujer y tercera tienen precios cercanos a $300.000, mientras que las de niños parten desde $258.713.

La tienda LF10 encontró otra fórmula. Desde el 12 de septiembre pasado, ofrece las tres camisetas de competencia asociadas con James con 50 % de descuento. El comprador puede adquirirlas sin nombre o agregar el estampado oficial JAMES 23 por $49.900 más. Además, cada camiseta de esta campaña incluye gratis un estampado alusivo a la celebración del Premio Puskás que James ganó en 2014 con el golazo que le metió a Uruguay en los cuartos de final del Mundial de Brasil.

La operación tiene un detalle que revela cómo se está manejando el negocio: es una preventa. LF10 establece que el pedido tarda entre 15 y 30 días calendario en ser entregado y que las unidades están sujetas al inventario asignado a la promoción. No se trata, por tanto, simplemente de sacar al mostrador las camisetas que ya estaban almacenadas.

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Del 10 al 23: la nueva jugada de James

El número también tiene su historia. James llegó a Nacional después de que el 10 ya estuviera ocupado por Edwin Cardona. Por eso juega con el 23, un número que no había sido el suyo durante sus grandes años en Europa y con Colombia. El propio material comercial de las camisetas lo convirtió rápidamente en parte de la nueva identidad del jugador.

El negocio de poner el nombre de James en una camiseta, sin embargo, no empezó en Medellín. Cuando llegó al Real Madrid en 2014, se reportaron más de 350.000 pedidos de camisetas con su nombre en las primeras 48 horas, equivalentes entonces a unos 33,7 millones de euros en ventas brutas. La cifra fue atribuida a Euroméricas Sport Marketing y fue reproducida por medios internacionales.

Más de 35.000 hinchas llegaron a El Campín para ver a James Rodríguez, quien entró al minuto 58 y jugó 30 media hora, asistiendo a Juan Zapata para el 3-2 final contra Inter de Bogotá.

Ahora el mercado es otro: James tiene 35 años, regresó al fútbol colombiano y su camiseta vuelve a convertirse en un producto comercial. Solo con la prenda local de hombre, al precio oficial de $399.950, 10.000 unidades representarían casi $4.000 millones en ventas brutas. Eso no significa que esa suma vaya a James ni a Nacional: en el negocio intervienen el fabricante, el club, los distribuidores y los derechos de comercialización.

Por ahora James jugará con la número 23, pero es posible que el próximo año regrese al 10 que lo identifica. Aunque Atlético Nacional anunció en febrero de 2026 la renovación con Nike, este 17 de septiembre trascendió que el contrato terminaría en diciembre. Según reportes, el club prepara una marca propia para su indumentaria desde 2027.

La tienda oficial de Atlético Nacional ofrece la camiseta de James 2026 a $399.900; LF10 también la comercializa y mantiene seis referencias Nike del club en preventa con 50% de descuento.

Lo que sí está claro es que el regreso del 10, que ahora juega con el 23, es literalmente un vitrinazo. Apenas unas horas después de que las camisetas empezaran a venderse, James estrenó la suya en El Campín: entró al minuto 59 frente a Internacional de Bogotá y jugó media hora. Los minutos de su debut le alcanzaron para participar en la jugada del segundo gol y, en el minuto 98, cobrar el tiro de esquina que terminó en la asistencia para el 3-2 de Nacional.

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