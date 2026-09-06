El regreso de Alejandro Ordoñez a la vida pública de Colombia con más poder que nunca en la era del Tigre

Después del retiro por la muerte de su mujer logró en la era del Tigre la Embajada de Colombia en la OEA, su mano derecha a Mineducación y su yerno al viceministerio

Alejandro Ordoñez por cerca de tres años estuvo retirado del alto gobierno. La situación con el gobierno de De La Espriella cambió de manera drástica, para dar una idea, el exprocurador ahora es el nuevo embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y varios conocidos suyos están en cargos de influencia en el Ministerio de Educación.

La nueva ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, es considerada su mano derecha, mientras que su yerno, Camilo Noguera Pardo, es viceministro de Educación Superior dentro del Ministerio de Educación. Se trata de un cambio drástico si se tiene en cuenta la situación que atravesaba Ordóñez hace algunos años.

Ordóñez, abogado de profesión, dejó de tener la misma presencia en la política nacional tras el fallecimiento de su esposa, ocurrido en 2023. A raíz de su muerte, circuló la versión de que se había retirado de la vida pública para internarse en el Seminario Santo Tomás de Aquino, en Dillwyn, Virginia, Estados Unidos, con el propósito de convertirse en religioso. Sin embargo, pocos días después, el jurista salió a desmentir esa información.

En su momento, el rumor fue considerado verosímil debido a que Ordóñez es un reconocido devoto de la corriente católica ultraconservadora conocida como lefebvrismo, vinculada a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Ahora, durante el gobierno de De La Espriella, su entorno vuelve a ganar presencia y, particularmente, influencia en el Ministerio de Educación.

Tras la renuncia de Viviane Morales al Ministerio de Educación, la llegada de Ilva Myriam Hoyos como ministra y el nombramiento de Camilo Noguera en el Viceministerio de Educación Superior amplían la presencia, dentro de esa cartera, de funcionarios relacionados con el entorno del exprocurador Alejandro Ordóñez.

Camilo Noguera Pardo en 2019 fundó, con otros, Revista Colombiana de Estudios Hispánicos

Foto Universidad Sergio Arboleda

Cuando Ordóñez estuvo al frente de la Procuraduría General de la Nación, convocó a Hoyos para ocupar el cargo de procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia. Sin embargo, la relación entre ambos era anterior. El exprocurador ya conocía el trabajo de la abogada cuando ella dirigía la ONG católica Red Futuro Colombia, organización desde la cual se promovieron acciones para intentar revertir el fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en tres circunstancias.

El vínculo con Camilo Noguera también es estrecho y, en este caso, familiar. El funcionario está casado con Ángela María Ordóñez, hija menor del exprocurador. La pareja contrajo matrimonio a finales de 2010. Además, Noguera es sobrino de Rodrigo Noguera Calderón, quien fue rector de la Universidad Sergio Arboleda.

Noguera ha expresado públicamente su fe y un pensamiento intelectual arraigado en valores cristianos, católicos y conservadores. En línea con esa orientación, se desempeñó como director de la Revista Colombiana de Estudios Hispánicos, publicación de orientación cristiana y católica. Así, el regreso de Ordóñez a posiciones de relevancia en el Gobierno no solo se refleja en su designación como embajador ante la OEA. También se evidencia en la llegada de personas de su entorno político, profesional y familiar a cargos de importancia dentro del Ministerio

Anuncios.

Anuncios..