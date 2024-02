El bachiller antioqueño de 15 años que es piloto comercial de avión

Por: José Eliécer Palomino Rojas. |

febrero 22, 2024

Hoy quiero dar a conocer la admiración que genera en medio de sus compañeros de estudio y en algunos docentes con los que comparte sus experiencias de pilotaje, el joven piloto comercial de avión (PCA), con 15 años cumplidos, Nicolás Palacio Castro.

Específicamente, el estudio realizado por el "Capitán", como cariñosamente le conocen y le llaman sus compañeros de séptimo grado, de la Básica Secundaria, de la I.E. María Josefa Marulanda del municipio inundado de hermosas, coloridas y perfumadas flores, la Ceja Antioquia Colombia, narró sobre sus inicios de estudios como piloto (PCA):

"Todo comenzó un 16 de septiembre del 2021, en una academia nombrada los Halcones, en la ciudad de Medellín, del departamento de Antioquia Colombia, donde junto a mis padres me inscribí, para el curso de piloto (PCA), todo esto transcurrido en horas de la tarde, fue uno de los momentos más inolvidables de mi vida, fui uno de los candidatos para las elecciones, para poder entrar a la academia y, con ayuda de mi abuelo oré y tuve fe durante largos meses, para poder ingresar a la academia y, gracias a Dios logré ingresar. Mi primer profesor que me ayudó mucho, para el ingreso a la academia llamado Jhon Fredy, me dio 6 semestres durante 2 años y medio, con la ayuda de Dios me fui desplazando nivel a nivel, para llegar al último semestre, que fue uno de los más difíciles, con ayuda y apoyo de mis familiares, logré terminar la parte teórica para Piloto Comercial de Línea Avión (PCA). Mis estudios los terminé el 28 de octubre del 2023, que fue cuando por fin logré certificar mi licencia, con la ayuda de la Aeronáutica Civil y la de mis padres, también toda vía sigo agradeciendo, a los que me apoyaron, en este transcurso tan largo y continuo, que conlleva ser piloto, un trabajo muy reconocido y uno de los más difíciles a nivel de Colombia".

Cuando los compañeros de estudio del capitán Nicolás Palacio Castro le preguntan sobre el salario que él devenga los fines de semana, después de terminar la jornada escolar los días viernes, en su querida I.E. María Josefa Marulanda, Nicolás les argumenta:

"En los vuelos que realizo como (PCA) hacia algunas ciudades de Colombia, les digo que, dentro de la aviación, las ramas de vuelo (PCA) tiene un salario muy diferente y las cifras son variadas, dependiendo de la función de los pilotos, a la vuelta de unos años deseo capacitarme cada día más, para lograr devengar una remuneración mejor, pero sí les podría decir que una hora de vuelo en Colombia, dependiendo el lugar y destino de partida o de llegada y dependiendo de la empresa y línea de aerolínea en la que se desempeñe, puede estar en un rango de $400.000 mil o $700.000 mil pesos colombianos".

La experiencia más triste que dejó huella en el estudiante de María Josefa, quién hoy es profesional de (PCA), y que aún sigue esforzándose por terminar sus estudios de Bachillerato, se dio en 2022 pues estando cerca para terminar sus estudios de (PCA), reprobó el grado sexto de bachillerato, por la Materia de Español, al haber faltado a la última final de período, por motivo de estar con virus de gripe, y la materia en ese entonces le quedó en (2.9). Recordó con gran nostalgia, Nicolás Palacio Castro.

Uno de los rasgos que caracteriza a Nicolás Palacio Castro, dentro del aula de clase, y en los momentos de descanso, de su institución educativa, es su esencia, de ser una persona calmada, respetuosa, disciplinada, solidaria, responsable y con mucha pulcritud, con el porte de sus uniformes de educación física y uniforme de gala, quien siempre lleva pegado al lado derecho de sus uniformes institucionales, en platina dorada el símbolo que lo identifica como capitán de Piloto Comercial de Avión (PCA).

Éxitos al Capitán PCA, para que continúe escalando los peldaños del éxito y surcando los espacios de nuestra amada Patria Colombia, y los espacios del universo.

Sería bueno repensar, hasta qué punto los consejos académicos, consejos directivos, estudiantes, padres de familia de instituciones educativas, fallan o pecan, dentro de los procesos de evaluación, como en el caso del "capitán de (PCA), Nicolás Palacio Castro