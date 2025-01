- El atacante al Capitolio de origen latino condenado a 22 años de cárcel que Trump indultó y sacó lib…

.Publicidad.

Una de las primeras órdenes ejecutivas como presidente número 47 fue otorgar indultos a cerca de 1.500 personas que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Entre los indultados que pertenecen al grupo de extrema derecha Proud Boys, está su exlíder Enrique Tarrio, “oficialmente liberado” el martes 21 de enero.

Tarrio fue condenado a 22 años de prisión por conspiración sediciosa en septiembre de 2023, la condena más larga dictada en relación con el asalto al Capitolio. El demostrar la culpabilidad del exlíder de los Proud Boys era uno de los objetivos del Departamento de Justicia que llevó a cabo una de las más grandes investigaciones en la historia de Estados Unidos, el Departamento presentó cargos penales contra más de 1.000 personas que surgieron del alboroto en el Capitolio.

Enrique Tarrio, de ascendencia cubana, director de "Latinos for Trump" en Florida, detenido lunes anterior a la protesta cuando llegó a Washington D.C. desde Miami, por haber quemado la bandera de Black Lives Matter tomada de una histórica iglesia negra en la capital estadounidense. A distancia lideró los casi 2.500 miembros que estuvieron con Trump en la avenida Pensilvania y luego en la toma del Capitolio, y posteriormente se mostró eufórico de su actuación ante medios como el New York Times.

Tarrio nació en Little Havana e incursionó en el mundo de los negocios vinculados a la seguridad y la vigilancia

Tarrio nació en Little Havana e incursionó en el mundo de los negocios vinculados a la seguridad y la vigilancia, según contó él mismo al portal Ballotpedia cuando se presentó a las elecciones de 2020. En los años de presidencia de Donald Trump adoptó al republicano como su ídolo.

Proud Boys fue fundado en el 2016 por Gavin McInnes, un hípster de Brooklyn cofundador de la revista Vice Media de la que fue expulsado. Su nombre proviene de la canción Proud of your boy de Aladín y en ocasiones sus seguidores la cantan durante las marchas con sus camisetas polo de Fred Perry negras con ribetes amarillos.

Son conocidos por su misoginia y sus posturas antiizquierda, antimusulmanas, racistas, homófobas y xenófobas. También por sus lazos con el movimiento alt-right estadounidense, por la violencia que emplean en las protestas y la provocación que trasladan a las redes sociales.

Sus integrantes no son exclusivamente blancos. Apoyan ideas como el cierre de la frontera de Estados Unidos, darle un arma a todo el mundo, acabar con la asistencia social y “venerar al ama de casa”.

El FBI clasificó la organización en 2018 como “un grupo extremista con vínculos con el extremismo blanco”. Uno de sus miembros, Jason Kessler, fue uno de los organizadores de la marcha supremacista 'unite the right' celebrada en Charlottesville en 2017 que terminó con un muerto y varios heridos tras el ataque de un ultra contra un grupo de contramanifestantes. Su accionar violento ha fue in crescendo.

Un ninja del teclado

El abogado de Tarrio argumentó ante un tribunal en 2023 que su cliente es un "ninja del teclado" que tiende a "hablar basura", pero que no tenía intención de derrocar al gobierno.

"Mi cliente no es un terrorista. Mi cliente es un patriota equivocado", afirmó Sabino Jáuregui.Reconociendo que el expresidente Donald Trump había perdido las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, Tarrio explicó en aquel momento: "No soy un fanático de la política. No era mi objetivo causar algún daño o cambiar los resultados de las elecciones".

Tarrio fue declarado culpable de conspiración sediciosa, un delito de la época de la Guerra Civil estadounidense. "La conspiración sediciosa es un delito grave", dijo el juez Timothy Kelly. “Tarrio era el líder máximo de la conspiración” , dijp

Antes de que se le dictara la sentencia, Tarrio suplicó clemencia al juez Kelly. Dijo que lo del 6 de enero fue una “vergüenza nacional” y pidió disculpas a los agentes de policía que defendieron el Capitolio y a los legisladores que huyeron despavoridos cuando era asaltado, de acuerdo con un reporte de la agencia AP. Hoy está de vuelta a casa.

El primero de la lista

Stewart Rhodes fundó Oath Keepers con oficiales retirados

Su nombre aparece al principio de la lista en el comunicado de prensa oficial en el que se anuncian los indultos y conmutaciones de penas. Es el fundador de la formación de extrema derecha Oath Keepers, Stewart Rhodes.Al igual que Enrique Tarrio, Stewart Rhodes fue una de las personas con las condenas más altas por el asalto al Capitolio. Declarado culpable de sedición, fue sentenciado a 18 años de prisión en mayo de 2023.

El fundador de Oath Keepers, conocido por su parche negro en el ojo, permaneció fuera del Capitolio pero había dirigido a sus seguidores por radio “como un general en el campo de batalla.

Oath Keepers (Los que mantienen el juramento) nacieron en el 2008 para proteger a Estados Unidos de enemigos "extranjeros y nacionales", dice el informe del Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) con US Crisis Monitor, un observatorio impulsado por la Universidad de Princeton.

Se basa en "el reclutamiento de oficiales activos y retirados tanto de las fuerzas policiales como de las fuerzas armadas de los Estados Unidos". Su fundador y líder del grupo, Stewart Rhodes, es un veterano del Ejército estadounidense. graduado en Derecho por la prestigiosa y elitista universidad de Yale.

El “chamán del Capitolio”

Jacob Chansley fue figura emblemática del asalto al Capitolio

Jacob Chansley, autoproclamado ‘chamán' fue una de las figuras emblemáticas de los asaltantes del Capitolio. Con su tocado de piel de animal rematado con cuernos de búfalo y la cara pintada con los colores de la bandera estadounidense, Jacob Chansley es una de las 1.500 personas indultadas por el presidente.

Chansley es activista pro-Trump y seguidor de las teorías conspirativas del movimiento QAnon. Fiel seguidor del presidente, también conocido como Jake Angeli, fue condenado a tres años y medio de prisión por obstrucción a un funcionario público.

Liberado antes de cumplir su condena por buen comportamiento, no tardó en reaccionar en X al indulto que le habían concedido: “¡He sido indultado, bebé! ¡¡¡Gracias al presidente Trump ¡¡¡ Ahora me voy a comprar unas putas armas!!

