- El arquitecto que dedicó su vida a documentar las bellas casas de El Cairo que el terremoto convirtió en ruinas

Ricardo Hincapié estudió la arquitectura del municipio declarado Paisaje Cultural Cafetero por la Unesco, donde el 80% de las edificaciones se cayeron

Ricardo Hincapié Aristizábal, arquitecto de la Universidad del Valle y especialista en conservación y restauración del patrimonio, ha dedicado buena parte de su vida a estudiar la arquitectura del paisaje cultural cafetero.

Las casas de madera, guadua, esterilla y tierra que hicieron el cerebro y las manos de los albañiles de la región, a la vez arquitectos e ingenieros empíricos, ahora son, en gran parte, escombros que conmueven al investigador y al país entero. Dicha arquitectura tradicional hace parte de los valores del Paisaje Cultural Cafetero, inscrito por la Unesco como Patrimonio Mundial en 2011.

Ahora también es polvo, pasado y tristeza. El 10 de agosto, a las 7:34 de la mañana, el terremoto de magnitud 7,4 golpeó El Cairo, ubicado a unos 22 kilómetros del epicentro, en San José del Palmar (Chocó).

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Los reportes iniciales señalaron que cerca del 80 % de las edificaciones resultaron afectadas o destruidas. Las imágenes mostraron viviendas derrumbadas, techos desprendidos, paredes abiertas y calles cubiertas de escombros.

El alcalde Carlos Castro Correa clamó ayuda al Gobierno nacional para atender la emergencia y avanzar en la reconstrucción. La evaluación de cada inmueble determinará cuáles pueden ser recuperados y cuáles tendrán que ser demolidos.

Una vida dedicada al patrimonio

En 2011 Hincapié publicó, junto con Antonio Castañeda, Pueblos, El Cairo. También participó en Paisaje cultural cafetero del Valle del Cauca. Patrimonio de la humanidad, editado por la Universidad del Valle en 2013.

En sus investigaciones aparecen las casas perdidas o afectadas. También los caminos empedrados, los centros poblados y la vasta relación entre construcciones y territorio. Su trabajo ayudó a registrar una arquitectura que durante décadas había permanecido integrada a la vida cotidiana del pueblo: casas con corredores, patios, balcones y elementos de madera que, para un visitante, podían parecer simplemente antiguos, pero que para un investigador revelaban cómo se construyó y habitó la región cuando los colonizadores llegaron en busca de nuevas sendas.

Las casonas que se construyeron en El Cairo, como producto de la colonización, fueron investigadas ampliamente por el arquitecto Ricardo Hicapié Arisitizábal. Hoy permanecen solo en su trabajo y en fotografías.

Manos y cerebro

Antes de los planos, las declaratorias de patrimonio y los estudios de Hincapié estuvieron los campesinos y los maestros de obra que levantaron con sudor El Cairo. Arquitectos empíricos que construyeron con cerebro y manos las casas de los pueblos arrasados por el terremoto más grande del siglo en Colombia.

Entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, la colonización antioqueña dejó en el municipio una arquitectura en la que maridaron la tradición indígena y la española. Las casas se construyeron con materiales de la región y el bahareque se convirtió en una de sus técnicas características.

Primero el entramado, luego el muro, después la fachada, las puertas, las ventanas y los corredores. Eran construcciones hechas pieza por pieza, con conocimientos transmitidos de maestro a maestro; conocimiento ancestral. Muchas sobrevivieron más de un siglo y ahora Hincapié y Colombia entera solo podrán recordarlas a través de fotos y de sus estudios.

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El golpe en el Valle del Cauca

El Cairo fue uno de los municipios más afectados del departamento, pero el terremoto produjo daños en distintos lugares. El balance preliminar de la Gobernación reportó 27 personas fallecidas, 87 heridas, 1.575 viviendas afectadas y 61 edificaciones colapsadas en el departamento.

Las casas de madera, guadua, esterilla y tierra que hicieron el cerebro y las manos de los albañiles de la región, a la vez arquitectos e ingenieros empíricos, ahora son, en gran parte, escombros que conmueven al investigador y al país entero. Dicha arquitectura tradicional hace parte de los valores del Paisaje Cultural Cafetero, inscrito por la Unesco como Patrimonio Mundial en 2011.

Información y actualizaciones sobre el terremoto en Colombia | Naciones Unidas en Colombia

En Cali se reportaban al menos 30 estructuras colapsadas, mientras los equipos de emergencia habían logrado rescatar con vida a 37 personas entre los escombros. Entre esos rescates estuvo el de un bebé y su padre, recuperados con vida de una estructura colapsada. Además, se registraron daños en hospitales, vías y servicios públicos.

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En El Cairo, entre tanto, el inventario enfrenta un obstáculo adicional: distinguir entre lo que puede repararse y lo que forma parte de una arquitectura histórica que el terremoto acaba de convertir en ruinas. Ahora, la dedicación de más de 15 años del profesor Hincapié será registro histórico de un pasado arquitectónico, admirado por el mundo, que el terremoto derrumbó.

Otra de las preocupaciones que enfrenta el pueblo, además de la caída de sus estructuras, es el golpe económico que puede representar la pérdida de ese patrimonio. El municipio hace parte del Paisaje Cultural Cafetero y ha venido fortaleciendo el turismo de naturaleza, cultura y arquitectura.

En 2025, el Eje Cafetero registró 21.758 entradas de extranjeros con fines turísticos entre enero y septiembre, según Migración Colombia. El Cairo, ubicado a 1.850 metros de altura, -reconocido por las casas, las fachadas coloridas y la historia de colonización que exponían a los visitantes que arrasó el terremoto y los paisajes de la Serranía de los Paraguas- venía siendo promovido como destino turístico.

El terremoto del 10 de agosto pasado arrasó con las casas tradicionales que atraían miles de turistas colombianos y extranjero a El Cairo. Afortunadamente, el trabajo de Hincapié y miles de fotografías las conservaran en la memoria de propios y extraños.

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