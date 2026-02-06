Martín Cornide, productor argentino de bajo perfil y fuerte compromiso social, será el padre del primer hijo de la protagonista de La Reina del Flow.

Durante meses, Carolina Ramírez caminó en silencio uno de los cambios más importantes de su vida. La protagonista de La Reina del Flow está a la espera de su primer hijo, a los 42 años, junto al productor argentino Martín Cornide. La noticia, revelada directamente por ella en Instagram, no solo confirmó el embarazo, sino que también puso en primer plano al hombre que la acompaña en esta nueva etapa.

Las imágenes publicadas mostraron a Ramírez con seis meses de gestación. Junto a ellas, explicó por qué decidió mantener el proceso en reserva. “Durante estos casi seis meses, Martín y yo decidimos guardar este milagro en silencio”, escribió, dejando claro que fue una decisión tomada en pareja y desde la intimidad.

En su mensaje, Carolina fue precisa sobre los tiempos. Dijo que la maternidad llegó cuando debía llegar. “Siempre dije que sería mamá cuando los astros se alinearan y finalmente se alinearon”, afirmó. El embarazo, lejos de la presión mediática y de los estudios de grabación, se convirtió en su proyecto central, uno que hoy vive desde un lugar distinto al de la televisión.

Una historia que empezó con perros rescatados

Detrás de este anuncio apareció con más fuerza la figura de Martín Cornide. Productor de espectáculos y manager argentino, Cornide ha mantenido un perfil bajo frente a los medios, incluso durante su relación con una de las actrices más reconocidas de Colombia. Su historia con Carolina Ramírez no nació en una alfombra roja, sino en una causa social compartida.

El primer contacto se dio a través de redes sociales, motivado por el trabajo de Cornide en el rescate de animales. Él mismo lo contó en una publicación fechada el 3 de abril de 2025. “Un día, mientras caminaba alzando un perro ensangrentado, recibí un mensaje de una tal Carolina Ramírez”, escribió. Ese mensaje no fue aislado. Tiempo después, la actriz volvió a contactarlo para apoyar con donaciones de alimento para perros de la Villa 1-11-14, en Argentina.

Como Cornide se encontraba de viaje, la ayuda fue coordinada a través de su padre. “Se cayeron bien”, relató. Ese gesto solidario terminó siendo el primer puente de una relación que, con el tiempo, se volvió personal. Más adelante, ambos se encontraron de manera inesperada. “Nos cruzamos sin planearlo”, contó el productor, quien aseguró que en ese momento no asociaba a Carolina con su fama televisiva.

La relación se fue construyendo en espacios cotidianos y lejos de la industria audiovisual. Cornide lo resumió así: “Conocí todo de vos, excepto lo que se ve en la TV”. Una frase que hoy cobra otro sentido, justo cuando ambos se preparan para convertirse en padres.

Carolina Ramírez también fue clara al pedir respeto por su proceso. Anunció que no revelará el sexo del bebé antes del nacimiento y que esta etapa la vive desde la madurez. “Nuestro presente y nuestro mayor proyecto hoy suceden lejos de los sets”, escribió. Con esa frase, confirmó que su vida (y la de Martín Cornide) ya cambió para siempre.

