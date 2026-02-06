Pelear en la guerra de Ucrania, un camino escogido por miles de experimentados soldados colombianos

De los 8 mil mercenarios extranjeros la tropa más grande es la colombiana quienes ganan hasta 17 millones al mes por combatir contra Rusia. Uno de ellos lo cuenta

Los soldados colombianos se han convertido en una parte importante del ejercito ucraniano por su experiencia y habilidad en el terreno tras décadas de enfrentar guerrillas, paramilitares y grupos armados irregulares. Según datos del propio gobierno ucraniano,hay más de 8.000 extranjeros de 72 nacionalidades diferentes alistados oficialmente, contando solo los que están en el terreno. De estos se calcula que el 40% son suramericanos y los colombianos son de largo el contingente más numeroso.

El Centro de Reclutamiento Internacional, Ucrania les ofrece incentivos como el reembolso de pasajes, permisos de residencia temporales y, sobre todo, unos sueldos que jamás obtendrían formando parte de las fuerzas armadas de sus países.

A los exmilitares colombianos los buscan, les pagan bien, ascienden en las filas de un ejército cansado después de más de 3 años de enfrentar a soldados rusos. Es una guerra de drones más que de infantería pero los colombianos saben adaptarse porque cargan un aprendizaje de emboscadas, terrenos abruptos de montañas y selva.

Al principio de la guerra eran muchos más los reclutados con un registraban entre 100 y 150 combatientes internacionales cada mes, pero después de tres años y medio el número ha disminuido, pero algunos colombianos se han familiarizado con esta guerra que, aunque ajena, la deben pelear con la bandera de la independencia que defiende por el mundo Vladimir Zelensky.

Uno de ellos le concedió esta entrevista al medio @kiyindepedent, que reporta desde Ucrania. Aunque en sus argumentos para justificar estar allí siempre aluden a su "sentimiento de justicia" y su "solidaridad con Ucrania", se sabe que lo que más pesa es el dinero.

