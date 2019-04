El apoteósico tercer capítulo de Game of Thrones

Hace una semana lamentábamos en estas páginas los lugares comunes, la descaracterización de muchos personajes, el agotamiento que es normal pueda surgir una serie que ya cumple una década. Ahora todos los pecados están perdonados. Lo que acabamos de ver justifica el tedio, la intrascendencia de los dos primeros episodios. Desde su primer plano, una secuencia donde vemos el miedo de Sam y la preocupación de Tiryon, en donde el único ruido que se escucha es la respiración angustiada de los guerreros antes de la batalla, sabíamos a lo que nos enfrentaríamos. Los electrizantes diez minutos iniciales se cierran con Melisandre encendiendo las espadas de los Dothraki y empieza la larga carrera de estos salvajes guerreros hasta la muerte. Entonces no se para, no se detiene y sucede lo que pocas veces pasa en la vida: las promesas se cumple.

El tercer capítulo de la última temporada estuvo a la altura de la expectativa. Fue espeluznante, fue dramático y tuvo un cierre apoteósico. Gracias a las mujeres se le ganó la guerra a la muerte. Primero Brienne de Thart en el frente dando ejemplo de coraje, ordenándole a sus tropas mantener la posición. Después Lyanna Mormont demostrando porque es uno de los personajes más dignos que hayamos visto en la televisión. Su pelea con el gigante nos sacó lagrimones a millones. Y Arya. Después de la infame e innecesaria escena donde pierde la virginidad que asqueó a tantos, ahora vuelve a ser nuestra heroína, la misma que formó Siryo Forel, la que convirtió en una eficiente máquina de matar Jaqen H’ghar. Esta vez volvió a ser rápida como una serpiente, veloz como un ciervo. Su enfrentamiento con el Rey de la Noche fue tan inesperado y emocionante que ahora no vamos a racionalizar si fue abrupto o no, simplemente cumplió su objetivo: fue el clímax de este momento cumbre de la televisión.

Publicidad

Si, a esta altura a los creadores de Game of thrones ya no les salen tan bien los diálogos, ya no pueden desarrollar mejor a los personajes que nos acompañan desde el 2010, ya el cansancio se les nota a actrices como Emilia Clarke, pero las batallas, la tensión, los silencios y la belleza de la violencia permanece intacta. Los tres últimos capítulos serán impresionantes. Se viene alguien peor que el Rey de la Noche: Cersei. La calculadora Cersei, la mala que tanto deseamos aprovechará las bajas que han sufrido los otros reinos para no dejar títere con cabeza.

Publicidad.

Sí, el aburrimiento de los dos primeros capítulos, ese pobre intento de hacer la calma antes de la tormenta, está perdonado. Lo que acabamos de ver es para pararse del asiento y aplaudir: Invernalia está perdida pero las mujeres salvaron a los vivos. Wow, voy a volver a ver el capítulo inmediatamente. Sólo así podremos seguir con nuestras miserables vidas.