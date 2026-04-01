- Una finca cafetera colombiana entró al podio de los cinco mejores cultivos de café del mundo

La hacienda El Roble de Oswaldo Acevedo, en Mesa de los Santos, recibió la distinción de parte de la subasta Grounds For Health, donde ha logrado récord de precios

La Hacienda El Roble en Mesa de los Santos, Santander, es una de las 5 más importantes entre las más de cinco millones de haciendas dedicadas a la producción de café en el mundo. Su propietario es el empresario cafetero Oswaldo Acevedo, quien acaba de recibir la noticia de Grounds for Health, la subasta mundial en la que El Roble viene participando desde hace 7 años, y que acaba de darle ese reconocimiento por la calidad de su café de especialidad.

Para la nueva edición de la subasta (Special Autumn Auction), que se realizará el próximo 22 de octubre, El Roble participará junto a otras haciendas reconocidas en el mercado de microlotes del mundo, entre los que aparecen Lions Gate, de Hawai; Hacienda La Esmeralda, de Panamá; Hacienda El injerto, de Guatemala, y Hacienda la Minita, de Costa Rica.

El lugar a donde solo llegan los dioses

Localizada cerca del Cañón del Chicamocha, a unos 1.650 metros sobre el nivel del mar, el café de especialidad que se cultiva en El Roble tiene perfiles sensoriales únicos y en años anteriores ya había batido récord de precios.

Para empezar, en 2013 el café Geisha alcanzó el primer lugar en una subasta que involucra a 800 tostadores, quienes pujan por cerca de 100 cafés reconocidos. En esa ocasión, el café colombiano fue comprado por la firma Kanematsu, de Japón. Años después, en 2018 y 2019, la variedad HR-61 se cotizó en 150 dólares por libra. Sus características sensoriales incluyen notas frutales y florales, con una complejidad aromática que lo hace altamente apreciado por catadores, tostadores y compradores internacionales. El HR-61 sería rebautizado luego como Umpalá, que en lenguaje Guane significa “lugar a donde solo llegan los dioses”.

La selección en esta subasta no es casual. Grounds for Health, organización sin ánimo de lucro, escoge cuidadosamente a los participantes con base en la calidad excepcional de sus microlotes, su consistencia en el tiempo y su reconocimiento en mercados especializados. Por ello, formar parte de este grupo implica un alto nivel de prestigio dentro de la industria cafetera global. Más que un ranking absoluto, se trata de una distinción dentro de un circuito de élite que reúne a algunos de los mejores productores del mundo.

La historia de la hacienda también tiene raíces profundas. Desde el siglo XIX los antecesores de Acevedo ya cultivaban café en la región, sentando las bases de una tradición familiar. Oswaldo Acevedo, la tercera generación en línea desde don Telmo Jacinto Díaz, ha liderado el desarrollo de la hacienda con una visión basada en la sostenibilidad, la innovación y la excelencia. El Roble ha implementado prácticas agrícolas responsables, eliminando el uso de plaguicidas y promoviendo la biodiversidad mediante la siembra de 51.000 árboles de sombra. Este enfoque ha permitido crear un ecosistema equilibrado, donde aves y otros organismos contribuyen al cuidado natural del cultivo.

A la subasta de Grounds for Health de este año, Café Mesa de los Santos llevará siete nanolotes (1-3 sacos) de café ultra especial para seguir apoyando el objetivo social de la subasta: los fondos recaudados se destinan a prevenir y tratar el cáncer de cuello uterino en mujeres recolectoras de café.

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