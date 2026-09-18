- El amargo regreso de Laura Sarabia a Bogotá, acorralada por la justicia

La exembajadora se presentó a la audiencia virtual de la Fiscalía que la acusa de tres delitos protegida por sus abogados el exfiscal Mario Iguarán y Lina Sandoval

Había pasado poco más de un mes de haber aterrizado en Bogotá, cuando la ex embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia estaba frente a frente con la justicia a responder por el caso del polígrafo a la niñera de su hijo Marelbys Meza. Se trataba de la audiencia de imputación de cargos por parte de la Fiscalía que la acusa de tres delitos.

Sarabia se presentó protegida por ex fiscal Mario Iguarán quien es el abogado principal y Lina Sandoval quien pertenece al bufete de Mauricio Pava que la apoderada en distintos episodios judiciales, para defenderse de los cargos.

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El ex fiscal Mario Iguarán asumió el caso hace relativamente poco tiempo, decisión que coincidió con el cambio de gobierno y la derrota del presidente que Gustavo Petro quien empoderó a Laura Sarabia tras haber llegado a su campaña de Armando Benedetti a sumir un rol de coordinación de giras sin experiencia frente a las grandes responsabilidades que terminó asumiendo hasta ser canciller y luego embajadora .

Desde Londres, aun siendo embajadora, tomó distancia de su jefe, el Presidente Petro, y reconoció el triunfo de De la Espreilla. En la misma línea buscó un penalista con cercanía con el presidente electo, como es el caso del exfiscal Mario Iguarán. Los tres delitos de los que tendrá que defenderla y mostrar su inocencia son abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso. Su defendida, se declaró inocente frente a la acusación de la fiscal delegada Patricia Hernández.

Durante la audiencia celebrada en el Juzgado Primero de Control de Garantías de Bogotá, Iguarán respondió a los señalamientos del ente acusador y calificó la situación como una “inflada de cargos”. En la diligencia, que se extendió por cerca de tres horas, estuvo presente la abogada Lina Sandoval quien ha asistido a Sarabia en otros procesos.

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Sandoval cuenta con trayectoria en la representación de figuras gubernamentales y asumió previamente la defensa de la entonces primera dama Verónica Alcocer en casos de presunta difamación. Egresada de la Universidad Externado de Colombia, la jurista combina su ejercicio profesional con su afición por el fútbol. De ser hallada culpable en los delitos imputados, las sanciones contra Sarabia podrían alcanzar hasta doce años de prisión, aunque en la práctica la pena estimada oscilaría entre los tres y los nueve años

La estrategia de defensa de Mario Iguarán con la que busca golpear a la fiscal

Durante la imputación, Iguarán advirtió que sobredimensionar los delitos podría acarrear consecuencias similares a las de una fiscal en el Cauca que fue condenada por inflar cargos. Asimismo, cuestionó la inclusión intempestiva del delito de peculado, argumentando que los acusadores carecen del peso probatorio suficiente y sugiriendo que esta tipificación constituiría una represalia de la Fiscalía ante la negativa de Sarabia de aceptar cargos o firmar un preacuerdo. En la misma línea, el ex fiscal general y defensor solicitó que se demuestre con evidencias si su paquetería jurídica y la procesada tenían conocimiento pleno de que ordenar el examen poligráfico a Meza constituía un acto ilícito.

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El equipo de defensa mantiene como eje central de su estrategia desvirtuar el grado de dominio o determinación que se le atribuye a la exfuncionaria sobre los organismos de seguridad, poniendo en tela de juicio la solidez de los elementos probatorios presentados por el ente investigador en esta fase inicial del proceso penal.

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