- El colombiano que le vendió a Messi un equipo de futbol español en apuros con su empresa de salud en Bogotá

Juan Carlos Trujillo propietario del Eldense encontró el crack argentino el cliente que necesitaba algo que no ha podido con su IPS Remy de servicios psiquiátricos

En España, tierra de los campeones del mundo de fútbol, ha sido noticia destacada durante estos días de septiembre la operación que convierte al astro argentino Lionel Messi es el nuevo propietario del Eldense, un equipo de la segunda división cuyos seguidores sueñan con ver en primera y algún día en la cumbre de la Champions.

El vendedor es el empresario antioqueño Juan Carlos Trujillo, actual accionista también del equipo colombiano Llaneros y conocido en el país como inversionista que llegó a ser fuerte en el sector de la salud hasta que una quiebra y una andanada de denuncias judiciales lo pusieron en aprietos.

Sus apuestas como inversionista siempre han sido ambiciosas y la mayoría de las veces exitosas, pero a Trujillo lo persiguen, como un sino extraño, los pleitos que hacen que sus negocios tengan que pasar por el cedazo de los estrados judiciales.

Nominalmente, el negocio de la venta a Messi de Eldense, uno de los equipos más queridos de Alicante, es muy rentable para él y para su esposa Carolina Holguín Tafur porque lo compraron en Seis millones de euros y ahora se lo venden a ‘Lio’ en diez millones.

Lo malo para todos es que la negociación, que ya estaba prácticamente cerrada, se ve ensombrecida por la sombra de otra demanda. Pascual Pérez, anterior dueño del centenario club alicantino, acudió a una corte regional para denunciar que la señora de Trujillo, que figura como presidenta, dejó de pagarle un millón de euros que él le prestó en diciembre de 2025 y que debió haber saldado -según un acuerdo escrito- el 31 de marzo de 2026. Por eso pidió una medida cautelar de embargo que deja en suspenso la venta a Messi.

La señora Holguín, abogada de profesión, se defendió el 16 de septiembre en una entrevista a la Cadena española SER aseguró que las acciones están pagadas, que la propiedad no está en discusión y que incluso asumió deudas ocultas de la etapa anterior que superan el millón reclamado. “Dejamos un legado histórico y entrego el club a la mayor leyenda viva del fútbol mundial”, concluyó.

Un capítulo colombiano

Foto: @jktrujillo78/Instagram

Mientras Trujillo consolidaba su imperio futbolístico, como dueño también del AC Bellinzona de Suiza, dueño del 27 por ciento de las acciones de Llaneros FC y presidente del club, además de vender un equipo a Messi, su IPS Remy, especializada en la atención a pacientes siquiátricos en Colombia, se apaga.

Remy cerró sus sedes en Bogotá con denuncias de trabajadores a los que les debían entre ocho y nueve meses de salario y con una deuda de $3.000 millones por el arriendo de una clínica en el centro de la capital.

Según la abogada Carolina Holguín Tafur, excandidata al Senado por el Centro Democrático y también vocera en este ca, la crisis comenzó con la liquidación de cinco EPS en 2021-2022, que les dejó una cartera incobrable de $11.000 millones.

Para ese momento, de cien pacientes de Capital Salud solo quedaban 19. El resto, 87 pacientes, muchos abandonados por sus familias, fueron reubicados por la Subred Norte. La IPS reconocía que los salarios no superaban los tres meses de atraso, mientras los trabajadores hablaban de ocho y nueve meses.

En un debate ante el Concejo de Bogotá salió a relucir otro dato importante: el contrato No. 030 de 2021 con Capital Salud, que inició en $3.726 millones y terminó en $13.129 millones con 11 adiciones, violaba su cláusula 15 de pago oportuno de salarios.

El cierre de Remy ha sido súbito y accidentado, entre otras cosas porque legalmente las IPS no pueden acogerse a Ley 1116 de insolvencia. También, porque no hubo un proceso de reorganización.

Hay otro antecedente de peso: la Secretaría de Salud de Bogotá clausuró la sede el 3 de noviembre de 2022 y la sociedad quedó como un cascarón jurídico. Hoy sigue activa en el RUES, pero con cobro coactivo de la Superintendencia Nacional de Salud, mediante Resolución No. 2025920060008158-6 del 10 de septiembre de 2025.



Procesos ejecutivos que se acumulan

Una revisión de bases de datos abiertas permite corroborar que los procesos de cobro ejecutivo por el cierre de la endeudada Remy son amplios:

Banco Davivienda vs Remy IPS, Holguín y Trujillo (Radicado 05001-31-03-001-2021-00359-00), ante el Juzgado 1º. Civil de Medellín. Allí hay embargo de remanentes.

Social Vida S.A.S. vs Remy IPS (Rad. 05001-31-03-007-2022-00118-00).

Sociedad Clínicas Estación Central vs Remy IPS e IPS Santa Laura, un proceso en el que los demandantes aseguran que los dineros fueron a parar al equipo Llaneros FC.

De ese último proceso nació el embargo del 30 por ciento de las acciones de Llaneros FC que Trujillo tenía, decretado por el Juzgado 41 Civil del Circuito de Bogotá en abril de 2022.



De una clínica embargada en el centro de Bogotá a un club que quiere comprar la mayor leyenda viva del fútbol. La ruta de Trujillo vuelve a estar, como en 2021 con el caso Llaneros-Unión Magdalena, bajo la lupa de juzgados en dos continentes

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