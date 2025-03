El all you can eat para desayunar y todo lo que quiera en uno de los restaurantes más lujosos de Bogotá

.Publicidad.

En la Calle 93, en el norte de Bogotá está el famoso restaurante Mambo, un lugar que ha sabido fusionar las tradiciones de las cocinas japonesa y peruana con el alma del Caribe. Mambo no es solamente un restaurante, es un viaje gastronómico que no tiene precedentes.

Todos los fines de semana y por un valor de $74 mil para adultos y $45 mil para niños de 4 a 12 años, de viernes a domingo, entre las 8 de la mañana y las 11 de la mañana, este lugar abre sus puertas para ofrecer sus mejores desayunos tipo rodizio, el cual desafía todas las expectativas.

Los comensales de este All you can eat, que se han hecho tan famosos en el mundo, pueden deleitarse con una variedad ilimitada de platos durante dos horas. Todo lo que puedas comer en estas dos horas está dentro del valor que cobran, con excepción de las bebidas, las cuales sí las cobran por separado.

El menú de Mambo siempre ha sido un homenaje a la diversidad y riqueza de la cocina latinoamericana, y sus desayunos no son la excepción. En este All you can eat, encontrará amasijos colombianos, tamales, calentados, huevos en todas sus presentaciones, caldos y mucho más, todo con el estilo y sabor tradicional de Mambo.

La oferta gastronómica también incluye frutas frescas, así como una gran variedad de fritos y panes, canapés, cereales, caldos reconfortantes, sushi y varias opciones de dulces.

El valor agregado de esta oportunidad es el diseño de Mambo, su espacio, y las presentaciones en vivo que puede disfrutar mientras desayuna en medio de un ambiente sofisticado y moderno, lo que convierte el desayuno en una fiesta mañanera.

Los chefs detrás de esta propuesta gastronómica son los tradicionales Edwin Morales, Ómar Alfonso y Germán Castiblanco, quienes crearon una carta innovadora y sobre todo deliciosa. Las reservas se pueden hacer en los enlaces que hay en los perfiles del restaurante en sus redes sociales.