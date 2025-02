El all you can eat en uno de los hoteles más bonitos y elegantes de Bogotá para festejar San Valentín

.Publicidad.

Las opciones de all you can eat se han vuelto extremadamente populares. La modalidad es muy sencilla: se paga un precio fijo y se puede comer todo lo que se quiera. Traducido, se le conoce como "todo lo que puedas comer" o "buffet libre". Pero esta no es una opción que solo esté disponible en restaurantes; también hay hoteles que lo ofrecen en temporadas especiales. Le contamos sobre un all you can eat en un hotel muy bello y elegante de Bogotá que ofrece una experiencia para San Valentín.

All you can eat en un hotel muy bello y elegante de Bogotá

Fue la creadora de contenido gastronómico ‘modaeats’ quien recomendó la experiencia. Se lleva a cabo en el Hotel Sofitel, ubicado en la Cra. 13 #85-80, uno de los más lindos y lujosos de la capital. Se trata de un ‘night brunch' con temática romántica de San Valentín, con un ambiente muy romántico y especial. El buffet que ofrecen es de lujo y tiene varias estaciones, como sal, dulce y platos a la mesa. Además, las bebidas están incluidas. Se llevará a cabo el próximo 14 de febrero, de 7 p.m. a 10 p.m. Es necesario hacer reserva y tiene un costo de $195.000 por persona.

..Publicidad..

¿Por qué se celebra San Valentín?

Cada 14 de febrero se celebra, en varios países del mundo, con gran entusiasmo y alegría el Día de San Valentín, un día muy especial para muchos, donde se resalta la importancia del amor. Sus orígenes, asimilados por la Iglesia católica, se remontan al siglo III en Roma, donde un sacerdote llamado Valentín se opuso a la orden del emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes.

...Publicidad...

Un mandato que tomó considerando que los solteros sin familia eran mejores soldados, ya que tenían menos ataduras y vínculos sentimentales. Al enterarse de la oposición del sacerdote Valentín, Claudio II sentenció a muerte a San Valentín el 14 de febrero del año 270, alegando desobediencia y rebeldía. Por este motivo, se conmemora todos los años el Día de San Valentín.

....Publicidad....

| Ver también: Estas son las tres estafas en las que más caen las personas en Colombia; conózcalas