- Son brasileros y colombianos quienes montaron la identificación facial que se estrenó en el estadio Atanasio Girardot

Con la experiencia en los megaestadios de Brasil, la empresa Bepass se alió con Sports Crowd e instaló el sistema que se probó en el partido Medellín vs Jaguares

En el enfrentamiento entre el Deportivo Independiente Medellín y Jaguares de Córdoba, el fútbol colombiano marcó un hito tecnológico sin precedentes en su historia, en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín, el pasado 22 de septiembre. Por primera vez en el país, un equipo implementó un sistema de reconocimiento facial para controlar el ingreso de los aficionados.

El proyecto piloto se llevó a cabo en la tribuna Norte del Estadio Atanasio Girardot, sector donde se ubica la emblemática barra Resistencia Norte, una de las más populares del club paisa. Con esta innovación, los asistentes registrados dejaron de lado los códigos en sus teléfonos celulares o las boletas físicas para ingresar con sus rostros.

Expertos en los estadios brasileños ahora van por los de Colombia

El Atanasio Girardot comenzó obras el pasado 1 de julio de 2026

Foto: Alcaldía de Medellín

La infraestructura detrás de esta prueba piloto es el resultado de una alianza estratégica entre la compañía brasileña Bepass y la firma colombiana Sports Crowd.

Bepass fue creada en octubre de 2022 por el ingeniero Ricardo Cadar, orientada inicialmente a erradicar la reventa ilegal de entradas y agilizar el tránsito de personas en las porterías. La empresa encontró un impulso decisivo tras la promulgación de la Ley General del Deporte en Brasil, legislación que volvió obligatoria la biometría facial en estadios con capacidades superior a los veinte mil espectadores.

El primer gran laboratorio de Bepass fue el Allianz Parque, hogar del club Palmeiras. Los resultados fueron contundentes. Según Everaldo Coelho, director de marketing de la institución paulista, la plataforma eliminó por completo la reventa informal.

En materia de orden público, las autoridades registraron un descenso drástico en los episodios violentos e identificaron exitosamente a prófugos de la justicia, incluyendo personas requeridas por homicidio, tráfico de drogas y agresiones, al intentar cruzar las máquinas registradoras.

A raíz del éxito con el Palmeiras, el uso de la biometría se extendió rápidamente por Suramérica. Escenarios icónicos como el Maracaná con Fluminense, el MorumBIS de São Paulo, la Neo Química Arena de Corinthians, el Vila Belmiro de Santos, la Arena do Grêmio, el Nilton Santos de Botafogo, la Arena Fonte Nova de Bahía y la Arena das Dunas instalaron tecnologías similares.

La firma de Cadar ha superado ya los treinta millones de autenticaciones faciales y ha llevado sus servicios a plazas internacionales como el estadio José Amalfitani del club Vélez Sarsfield en Argentina.

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El socio colombiano que también quiere quedarse con la biometría para hinchas peligrosos

De manera paralela, el DIM ya venía trabajando en la digitalización del Atanasio Girardot junto a Sports Crowd, razón social Fanaticadas S.A.S., cuyos ejecutivos principales son Francisco Javier Restrepo en operaciones, Juan Manuel Sarria, Tatiana Minning en mercadeo digital y Gustavo Cardona.

Para concretar el proyecto, directivos del club paisa, encabezados por su máximo accionista José Raúl Giraldo, realizaron varios viajes a Brasil para conocer las tecnologías de vanguardia. Por su parte, la firma colombiana realizó estudios técnicos durante seis meses antes de sellar su alianza con la compañía brasileña.

El pasado 22 de septiembre el sistema operó con éxito. Si la fase de prueba consolida sus objetivos en la capital antioqueña, se proyecta extender esquemas parecidos a ciudades como Bogotá y Cali. La meta principal es restringir el ingreso a personas vinculadas con alteración del orden público y garantizar que el espectáculo deportivo sea un entorno seguro.

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