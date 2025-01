El alcalde de Montería logró darle vida a Businú y habrá transporte público por el río

.Publicidad.

Una de los proyectos más ambiciosos sobre los que se viene hablando en Montería desde hace ya siete años es el del primer bus fluvial del país que pretende transportar pasajeros a través del río Sinú. Por ahora, todo alrededor de esta iniciativa no han sido más que especulaciones, pero ahora, de la mano del alcalde Hugo Kerguelén, parece que finalmente está cerca de convertirse en una realidad.

El ingeniero civil, quien ganó con facilidad las pasadas elecciones gracias al Aval del Partido Esperanza Democrática y del ASI, se puso esto como prioridad desde que asumió el 1 de enero de 2024. Rápidamente retomó las banderas de las dos administraciones pasadas de la capital de Córdoba, se puso manos a la obra y logró acordar la construcción de las primeras dos embarcaciones que recorrerán el río que atraviesa a la ciudad. Este contrato fue firmado con Cotecmar, una empresa creada por la Armada Nacional y adscrita al Ministerio de Defensa que hoy es presidida por el vicealmirante Luis Fernando Márquez.

..Publicidad..

Además, también contrató rápidamente la construcción de tres embarcaderos que servirán de estaciones para el nuevo bus fluvial. Se espera que Cotecmar entregue los barcos a finales de 2025 y que en el primer semestre de 2026 se pueda poner en marcha este innovador modelo de transporte.

...Publicidad...

Siete años de espera para el Businú

La primera vez que se habló del bus fluvial en Montería fue en 2018, cuando el alcalde era el conservador Marcos Daniel Pinera García. No obstante, en esa administración no se avanzó mucho y terminó siendo el también conservador Carlos Ordosgoitia el encargado de estructurarlo, pero se terminó retrasando hasta en tres ocasiones la entrega que hasta la fecha aún no se ha dado, dando como resultado que dentro de la ciudad se hablara popularmente de la obra como si fuera un ‘elefante blanco’. Ahora Kerguelén, quien fue secretario de Planeación de la Alcaldía de este último, será el encargado de colgarse la medalla de poner el primer bus urbano por río.

....Publicidad....

También le puede interesar: La contratista que el alcalde de Montería Hugo Kerguelén ha favorecido con obras por $90 mil millones