El imperio detrás de J Balvin: música, gastronomía y marketing

El paisa presentó su nuevo restaurante junto a Juan Manuel Barrientos en Miami, uno que se suma a la lista de proyectos que tiene el artista

José Álvaro Osorio Balvin no solo es uno de los artistas colombianos más reconocidos a nivel mundial. También es un empresario visionario que ha diversificado su carrera con éxito, acumulando un patrimonio superior a los 30 millones de dólares, según el portal Celebrity Net Worth. Una de sus más recientes apuestas empresariales fue su participación en el nuevo restaurante neoyorquino Elcielo, perteneciente a la cadena hotelera y gastronómica del chef paisa Juan Manuel Barrientos.

El doble ganador de la estrella Michelin y el múltiple ganador del Grammy celebraron su unión como socios a través de redes sociales, donde compartieron imágenes junto a sus familias en la inauguración del restaurante, ubicado en la calle 1227 Broadway. La alianza unió dos talentos que representan la innovación colombiana en el mundo: uno desde la cocina y el otro desde la música.

Le podría interesar: Cómo un par de amigos armaron en Bogotá un emporio de 31 restaurantes con comida de 7 países

La propuesta gastronómica de Elcielo combina arte, tradición y vanguardia. El nuevo espacio ofrece tres experiencias: un menú de degustación llamado Fine Dining, una propuesta coctelera de alto nivel bajo el nombre Bar Experience y un homenaje tropical denominado Bistró Tropical at Elcielo Concept. Entre sus momentos más emblemáticos se encuentra la famosa chocolaterapia. “No es un plato, sino un momento en el que los clientes se lavan las manos con chocolate. Ha evocado fuertes emociones en los comensales y fue una experiencia disruptiva que hemos hecho más de un millón y medio de veces”, explicó Barrientos al medio Fine Dining Table.

Sobre la apertura, J Balvin destacó la importancia simbólica del proyecto: “Elcielo es una muestra de lo que somos los colombianos: creatividad, sabor y visión global. Es un honor compartir este sueño con Juanma y traer parte de nuestro país a Nueva York.”

Pero esta no es la primera vez que Balvin apuesta por proyectos latinoamericanos. En Brasil realizó una inversión millonaria en la startup BrandLovrs, una plataforma de marketing para influenciadores que, según Forbes, recibió una inversión inicial de 2 millones de dólares del artista.

Leer más: Cómo un par de amigos armaron en Bogotá un emporio de 31 restaurantes con comida de 7 países

Su imperio empresarial va mucho más allá. Como creador y fundador, lidera Buena Vibra, una agencia catalogada por Innovation of The World como una de las 100 empresas más innovadoras del planeta. La firma, con sede en Puerto Rico, ha trabajado con artistas como Bad Bunny, Myke Towers, Lunay y Ozuna, además de consolidar alianzas con marcas internacionales como Garnier, Nyx Cosmetics y Visa.

Otra de sus apuestas más personales es Oye, una plataforma enfocada en la salud mental y el bienestar, que ofrece meditaciones guiadas, artículos y contenido de desarrollo emocional en colaboración con expertos. Este proyecto refleja una faceta más íntima del artista, quien ha sido transparente sobre sus propias luchas con la ansiedad y la depresión.

De esta forma, J Balvin continúa expandiendo su influencia más allá de los escenarios, convirtiéndose en un símbolo de la nueva generación de artistas-empresarios latinoamericanos que fusionan cultura, innovación y propósito.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.