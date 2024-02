El actor de Rigo que fue amenazado por su papel en la novela; es solo un personaje

Aunque su participación en la novela no ha sido constante, la gran actuación de Felipe Giraldo ha hecho que varias personas le envíen mensajes con mala intención

.Publicidad.

La novela de Rigo ha hecho que muchas personas se conecten con la historia del ciclista. Muchos se han sentido identificados con su lucha y otros sienten que es una realidad de miles de personas del país. Esto en parte ha sido un gran beneficio para el propio Rigoberto Urán y también ha sido un gran beneficio para parte de sus actores. Pero esto no ha ocurrido con todos, pues incluso hay quienes se han visto afectados por esto mismo. Tal es el caso de Felipe Giraldo, un hombre que le da vida un personaje muy peculiar en esta producción del Canal RCN. Lamentablemente, este actor de Rigo ha tenido que pasar un mal momento por causa de su papel.

El mal momento que vive Felipe Giraldo, actor de Rigo por causa de su personaje en la novela de Rigo

Aunque quizás no todos reconozcan aún al personaje, Felipe Giraldo le da vida a El Cuervo en la novela de Rigo. Este es el jefe paramilitar que vimos en Urrao y que puso a sufrir a la familia del ciclista. Su actuación fue como la de sus compañeros, magistral y sin duda alguna mereció grandes aplausos por su gran trabajo. Sin embargo, esto no es lo que ha ocurrido con el actor. Esto fue lo que reveló recientemente en entrevista para Publimetro, donde reveló el mal momento que vive a raíz de su papel en la producción de RCN. Al parecer algunos mensajes que le han llegado, no han sido del todo buenos, afectando.

..Publicidad..

|Le puede interesar Este era el papel para el audicionó Emmanuel Restrepo en Rigo; menos mal quedó como Carmelo

...Publicidad...

Y es que, el actor de Rigo fue el encargado de interpretar al personaje que asesinó al papá del ciclista. Esto por supuesto que cargó a muchas personas en su contra, pues la escena fue bastante fuerte. Ahora bien, lamentablemente para Felipe Giraldo, esto ha hecho que reciba amenazas y varios mensajes donde buscan intimidar. Por si fuera poco, el hombre también ha recibido varias llamadas similares. Esto ha escalado tanto que incluso el hombre tuvo que solicitar seguridad al Canal RCN. Además, también decidió dejar Bogotá para establecerse en otra ciudad del país. Una situación lamentable, teniendo en cuenta que el hombre sólo se encargó de cumplir con su papel en la novela de Rigo.

....Publicidad....

El actor de Rigo no se ha quedado quieto y como se mencionó anteriormente, ya buscó las formas de sentirse seguro. Sin embargo, es un hecho que opaca por completo el éxito que ha logrado la producción del canal RCN.

Vea también: