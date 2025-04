El acto revolucionario de caminar sin destino en estos tiempos de quietud digital

Por: Diego M Zuluaga O |

abril 29, 2025

“Hoy, cuando mis alumnos me piden consejo para superar los suyos, siempre les digo el mismo: caminar. Ahí está uno de los grandes misterios de la creación.” (Sara Jaramillo)

Son muchos los ejemplos a través de la historia los que nos han enseñado que el mejor ejercicio es caminar, entre estos, Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, pues a medida que nos desplazamos se presentan una cantidad de fenómenos que alegran o entristecen el alma, igualmente ayudan a resolver problemas que tenemos pendiente dentro del desarrollo social y personal.

“Una vez tuve un profesor de filosofía que nos ponía de tarea salir a la deriva. «Y por deriva —decía— me refiero a una caminata sin un destino predeterminado en la que está prohibido gastar dinero, tener compañía, llevar el celular e imponerse una hora de llegada»”. (El Colombiano, columnista Sara Jaramillo Klinkert), es decir, ir a la deriva significa sin tiempo, ni espacio, ni lugar determinado, solo caminar esperando que con esta actividad el cerebro después de ese ejercicio muestre una solución.

Algunos preferirán caminar en la ciudad, otros en el campo, algunos en las periferias o barrios alejados pendientes de conocer; pero la pregunta es: ¿Qué es a la deriva?, cómo entender este vocablo y qué elementos se desprenden de este.

Ir a la deriva es sorprenderse por lo nuevo que no hemos notado, depender del azar para no escoger lo que enfrentamos o vemos en el camino, estamos fuera del confort matutino, pero lo más importante es comprender que esos sitios que no habíamos visto o mejor detallado están dentro de ese gran paquete de la urbanística social, dentro de la arquitectura de la ciudad o el nuevo desarrollo cultural al que nos vemos abocados en el interactuar actual.

Caminando por la ciudad podemos encontrar edificaciones antiguas, pintadas de varios colores, combinación de lo moderno con lo tradicional, casas en bahareque u hormigón, en ladrillo y estructuras livianas, y hasta la casa donde alguna vez vivimos, la escuela o el colegio; es decir, una amalgama de combinaciones que representan que el mundo sigue estando ahí, que hemos olvidado sin prestarle la importancia que se merecen, o lo escrito en las paredes y sus diferentes pinturas, e inclusive conversar con personas desconocidas.

Ahora bien, vamos a la deriva caminando sin rumbo fijo, inmersos en nuestros pensamientos y cuitas, recordando los pensamientos suscitados por los diferentes escenarios, pero la caminata implica una nueva forma de observación, de intelección y de comprensión terrenal, al punto que no vamos a un punto específico, no tenemos que recordar recetas de cocina, ni mejores rutas antes dejamos que la creatividad se apodere de nuestro ser, de la mente fría disfrutando de esa libertad a la que pocas veces tenemos acceso.

Se llena cuerpo y mente de un nuevo tipo de creatividad como nunca antes vista, surgen las ideas salvadoras de problemas sociales, familiares y hasta matemáticos, porque “ahí está uno de los grandes misterios de la creación. Por supuesto hay otros, pero aquí no tengo espacio para revelarlos” (S. Jaramillo); claro está que el caminar es el gesto más humano y antiguo que existe, y, sin embargo, preferimos quedarnos pegados de una pantalla, dejando que otros decidan lo que nos conviene (hoy se llama algoritmo), que la automatización nos evite el levantarnos, y lo más importante suprimiendo el movimiento de nuestro yo (con razón estamos como estamos).

Roland Barthes decía que «Todo ensueño, toda imagen ideal, toda promoción social, suprime en primer lugar las piernas; ya sea mediante el retrato o el automóvil», razón para insistir en que hay que caminar, solo caminar, caminar más y a la deriva tratando de ser amables con nosotros mismos, con el prójimo y usar las piernas como acto subversivo en un mundo que nos quiere quietos, aletargados, sumisos y con el cerebro dormido.

