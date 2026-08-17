- El accidente de tránsito con el que la nueva embajadora en EE. UU. María Consuelo Araujo conoció a su esposo

El sol de Valledupar parecía acompañar el nuevo rumbo en la vida de María Consuelo Araújo Castro, conocida entrañablemente como 'Conchi'. La noticia de su designación sacudió al país: el presidente Abelardo de la Espriella la nombró oficialmente nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos. Con el beneplácito del gobierno norteamericano, esta mujer asumió este reto cobijada por una destacada trayectoria de más de dos décadas de servicio y la confianza del mandatario, quien elogió su "experiencia, trayectoria, honestidad e inteligencia" al anunciar su llegada a la delegación en Washington.

Desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia me notifican en este momento que ha llegado el beneplácito para la persona que nominé como embajadora de Colombia en los Estados Unidos.



Me complace informarle al país que mi buena amiga, una persona de toda mi confianza y de mis… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 17, 2026

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Detrás de este gran nombramiento se esconde una mujer profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, y especialista en Gobierno, Araújo ha sabido navegar la administración pública y el sector privado. En su hoja de vida destacan cargos de inmensa responsabilidad, como haber sido ministra de Cultura entre 2002 y 2006, y luego canciller de la República entre 2006 y 2007. Recientemente, presidía la Cámara Colombiana de la Infraestructura y opinaba en Blu Radio. Sin embargo, más allá de los despachos presidenciales y las grandes obras, la esencia de María Consuelo sigue conectada a sus raíces vallenatas y a una historia de amor sacada de una novela.

En una íntima conversación con Paula García en el programa de Red+, María Consuelo abrió su corazón y relató, con un brillo pícaro en los ojos, cómo la casualidad y un inesperado accidente de tránsito cambiaron su vida para siempre en 1991.

Aquel día, la hoy embajadora iba manejando rumbo al Externado. Llevaba el alma "entusada", como se dice popularmente, y su mente divagaba lejos del volante, el cual, según confiesa con humor, nunca fue su fuerte. Al tomar la curva de subida hacia la circunvalar, la fatalidad y el destino se cruzaron de frente.

Por el otro carril venía subiendo en moto un argentino llamado Ricardo, conocido por sus amigos como "Pulgarcito". En una maniobra arriesgada, él intentó adelantar e impactó de frente contra el carro de Consuelo. El choque fue duro; el carro de ella quedó completamente inservible, pero la moto de él sobrevivió. Con el corazón en la boca, Consuelo se bajó para auxiliar al motociclista. Sin embargo, la angustia se transformó en asombro cuando el joven se quitó el casco. Deslumbrada por su atractivo físico en medio de la crisis, a la joven de Valledupar solo se le ocurrió decirle: "arreglemos por las buenas".

Ricardo requería atención médica urgente, por lo que Consuelo lo trasladó al Hospital San Ignacio, donde los médicos lo suturaron con rapidez. Fue allí donde apareció en escena la hermana de 'Conchi'. Al ver al apuesto paciente en la camilla de urgencias, no pudo contener su picardía y le dijo una frase inolvidable: "Tú eres la más de buenas, la única que cae parada siempre. Te estrellas con semejante churro; o te lo levantas tú, o me lo levanto yo". Consuelo aceptó el reto con una sonrisa y decidió que ese motociclista sería para ella.

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Ese choque se convirtió en el inicio de un sólido romance que ya supera los treinta años de complicidad. Hoy, casada con ese mismo argentino que sabe preparar asados divinamente mientras se deja contagiar por el ritmo de un buen vallenato, la embajadora mira al futuro con optimismo. Para esta mujer "de clan absoluto y tribu familiar", el destino no se equivoca; a veces, los mejores caminos de la vida comienzan con un accidente inesperada que obliga, felizmente, a arreglar por las buenas.

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