Las mujeres como dueñas de sus cuerpos: la Constitución más allá de la moral

Por: Andrés Felipe Tenjo Bustamante

febrero 24, 2022

Este 21 de febrero la Corte Constitucional tomó una de las decisiones más históricas en lo que a materia de derechos se refiere, al permitir que una mujer, sin causal necesaria, pueda abortar hasta la semana 24 de gestación.

Un hecho que, como se ha visto, ha sido aplaudido por unos y criticado por otros, y que en época de elecciones venideras ha servido a los candidatos para seguir apostando a las mayorías que les permitan llegar al Capitolio o a la Casa de Nariño.

Personalmente, he visto en mi entorno a varias personas que reprochan la decisión tomada por el tribunal constitucional con argumentos que carecen de validez jurídica.

Es increíble ver cómo la gente prefiere que miles de mujeres mueran realizándose abortos clandestinos a que puedan tener el derecho digno de decidir, lo que es una base fundamental del Estado social de derecho en el que se basa nuestra Carta Política.

Es increíble, también, que piensen en el aborto como un método anticonceptivo, cuándo en ningún lugar se ha probado que su uso sea tal.

Esos mismos que protestan en contra del aborto, son los mismos que están a favor de que sigamos en un estado autoritario, digno de las épocas del despotismo monárquico y contra el que nuestros próceres derramaron su sangre para así tener las libertades y los derechos que cada uno de nosotros tenemos hoy en día.

Si las personas desde su privilegio y su posición consideran que el aborto es un homicidio, basta con tomar un par de clases básicas de derecho constitucional para entender que no es así, o sencillamente deberían ponerse en los zapatos de quienes por su situación socioeconómica prefieren interrumpir voluntariamente su embarazo antes que ver a una criatura pasar hambre y no ver sus necesidades básicas satisfechas. Puede que sus moralismos no les permitan ver más allá de sus propias narices, pero a veces, sólo a veces, es bueno expandir el conocimiento personal.

Les guste o no, el aborto es constitucional. Sencillamente, si los provida no quieren abortar, no lo hagan, pero tampoco piensen que todos nacieron con sus mismos moralismos o privilegios, y que no todas pueden darse el lujo de criar a un niño.

Como dijo alguna vez Ronald Dworkin: "la mayor libertad es la capacidad de decidir", y hoy celebramos que esos cientos de miles de mujeres tengan por fin la capacidad de tomar decisiones sobre sí mismas y sobre sus cuerpos. Un triunfo y un reconocimiento más para esos seres que luchan y que han logrado hacer cosas históricas en la sociedad.