El abogado que habría sacado de la tusa a Claudia Bahamón, es hermano de una famosa actriz

La vida de Claudia Bahamón vuelve a estar en el centro de la atención: tras su separación con Simón, un rumor apunta a que tendría un nuevo romance

Claudia Bahamón se ha convertido en una de las presentadoras más queridas y reconocidas por el público colombiano. Su carisma y cercanía la han llevado a ser un referente en la televisión nacional, especialmente por su rol en MasterChef Celebrity. Precisamente por esa visibilidad, su vida privada ha despertado un interés enorme, al punto de que cualquier detalle relacionado con ella se convierte rápidamente en noticia. Así sucedió con su ruptura con el director de cine Simón Brand, un hecho que no pasó desapercibido y que incluso dio de qué hablar cuando él apareció públicamente con una nueva pareja. Para muchos, lo curioso es que la joven con la que Brand rehizo su vida guarda un gran parecido con la presentadora huilense.

Sin embargo, la atención ahora se centra en Claudia, pues un nuevo rumor sugiere que podría estar dándose otra oportunidad en el amor. La pregunta que ronda es inevitable: ¿quién sería el hombre que está robando el corazón de la presentadora?

Él sería el hombre que está robando el corazón de Claudia Bahamón

Pese a los momentos difíciles tras su separación, Claudia Bahamón nunca perdió su esencia. Se mostró íntegra y profesional, alejada de polémicas innecesarias y enfocada en su carrera, muy al contrario de lo que sucedió con su exesposo, quien rápidamente dejó ver su nueva relación. Ese bajo perfil ha sido precisamente lo que la ha mantenido en el cariño del público, evitando alimentar rumores o especulaciones.

No obstante, en los últimos días tomó fuerza una versión que asegura que la presentadora estaría nuevamente ilusionada. El encargado de destapar el rumor fue el periodista Ariel Osorio en su programa La Corona TV, donde afirmó que Bahamón fue vista muy cariñosa con un hombre durante la final de Miss Universe. Según el relato, ambos compartieron juntos, se mostraron cercanos y hasta abrazados, lo que encendió las alarmas sobre un posible romance.

El señalado sería Andrés Godoy, socio gerente de la firma de abogados Godoy y egresado de la Universidad de los Andes. Aunque hasta ahora no hay confirmación oficial, lo cierto es que los rumores no han dejado de crecer en redes sociales, especialmente porque no se trataría de un completo desconocido.

Andrés, además de ser un reconocido abogado, es hermano de la actriz Estefanía Godoy, quien está casada con el actor Variel Sánchez. Esto explicaría por qué no es la primera vez que Claudia y Andrés han sido vistos en un mismo círculo social, pues ya habían coincidido en otras ocasiones.

Aunque por el momento se trata solo de un rumor, la posibilidad de que Claudia Bahamón esté escribiendo un nuevo capítulo en su vida sentimental despierta la curiosidad de muchos. Si bien ella no se ha pronunciado al respecto, lo cierto es que sus seguidores celebran la idea de verla nuevamente sonriente y, quizás, enamorada.

