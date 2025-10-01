Así se veía la nueva Miss Universe Colombia antes de la fama que le dio el reality de RCN

Vanessa Pulgarín será la nueva representante del país en el importante certamen de belleza y su cambio físico no pasó desaparecibido

Con el fin de innovar en su programación y darle mayor protagonismo al público, el Canal RCN estrenó un formato en el que los televidentes tuvieron voz y voto para elegir a la nueva Miss Universe Colombia. Tras nueve capítulos cargados de emoción, nervios y competencia, finalmente se conoció el nombre de la representante del país en el certamen internacional. La ganadora fue Vanessa Pulgarín, una mujer que cautivó a jurados y audiencia por igual gracias a su carisma, disciplina y pasión. Con estas cualidades logró conquistar a los tres jurados de la primera temporada y abrirse paso hacia la corona.

Su triunfo no pasó desapercibido. Al contrario, despertó una ola de comentarios, aplausos y también cuestionamientos. Más allá de su belleza, las redes sociales se llenaron de interrogantes sobre su pasado. La curiosidad principal giró en torno a cómo lucía Vanessa Pulgarín antes de la fama que hoy la acompaña gracias al programa.

El gran cambio de Vanessa Pulgarín, la nueva Miss Universe Colombia que brilló en RCN

Nacida en Medellín, Vanessa no es ajena al mundo de las pasarelas. Es modelo profesional, emprendedora y ya había representado a Colombia en Miss International, además de haber participado en importantes pasarelas nacionales. A la par de su carrera en el modelaje, se ha enfocado en su formación académica: actualmente cursa Comunicación Social en la Universidad Pontificia Bolivariana, lo que la perfila como una mujer integral, con ambiciones más allá del reinado.

Pese a esto, el debate en redes no se detuvo. Un video que circula en Internet muestra a Vanessa hace 13 años, evidenciando un cambio notorio en su rostro. Algunos usuarios han especulado que pudo haberse sometido a algún retoque estético, especialmente en la nariz, mientras que otros aseguran que se trata simplemente de los efectos del crecimiento, la madurez y, sobre todo, de la disciplina física que exige la preparación para este tipo de concursos.

Las opiniones están divididas: detractores que señalan posibles cirugías frente a seguidores que destacan su esfuerzo y dedicación como factores determinantes en su evolución. Lo cierto es que, con o sin cambios estéticos, Vanessa refleja un compromiso firme con el certamen y un camino de preparación que la ha llevado a convertirse en una de las mujeres más comentadas del momento en Colombia.

El reto que viene: Miss Universe 2026

Con la corona nacional en su poder, el gran desafío de Vanessa Pulgarín será Miss Universe 2026, que se celebrará en Tailandia. No será un reto menor: enfrentará a mujeres de todo el mundo, cada una con años de preparación, proyectos sociales y una amplia trayectoria. Sin embargo, la antioqueña ha demostrado tener la madera necesaria para brillar en escenarios internacionales.

Su carisma frente a las cámaras, la formación profesional que adelanta y su experiencia previa en certámenes de belleza la convierten en una candidata sólida que promete dar de qué hablar. En los meses que siguen, deberá intensificar su preparación física, académica y cultural, factores que serán determinantes para destacar frente a un jurado exigente y un público global.

De esta manera, Vanessa Pulgarín no solo representa la belleza colombiana, sino también la constancia y el trabajo duro. Ahora, el país entero tendrá sus ojos puestos en ella, esperando que su disciplina y pasión la lleven a dejar en alto el nombre de Colombia en la próxima edición de Miss Universe.

