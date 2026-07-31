- El abogado de Abelardo de la Espriella que logró frenar una licitación $ 300 mil millones para ciberseguridad

Germán Calderón lo demandó, como hizo con otros contratos hallados en las mesas de empalme y el director de CCE Cristóbal Padilla le tocó cancelar la licitación

Uno de los integrantes de la mesa de empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el presidente electo Abelardo de la Espriella fue el abogado Germán Calderón España. El jurista hizo parte del grupo que revisó diferentes procesos de la administración, entre ellos una licitación de cerca de $300.000 millones adelantada por Colombia Compra Eficiente en cabeza de Cristóbal Padilla, un líder petrista del Atlántico.

Según el equipo de empalme, el proceso presentaría presuntas irregularidades, riesgos en la planeación y posibles restricciones a la libre competencia. Entre las observaciones también se advirtió que existiría una selección previamente definida de proveedores de bienes y servicios de ciberseguridad.

Las alertas surtieron efecto y, de manera provisional, la licitación fue suspendida. La decisión quedó consignada en un documento fechado el 24 de julio de 2026, mientras continúan las revisiones sobre el proceso contractual.

La presencia de Calderón España en el equipo de empalme llamó la atención por su pasado cercano al hoy presidente Gustavo Petro. El abogado, egresado de la Universidad Católica de Colombia, fue asesor jurídico durante la Alcaldía de Bogotá y además integró la defensa del entonces mandatario distrital cuando el procurador Alejandro Ordóñez lo destituyó.

Sin embargo, la relación política y profesional cambió con el paso de los años. El punto de quiebre ocurrió en diciembre de 2023, cuando presentó su renuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores, en medio de los cuestionamientos por el proceso relacionado con la firma Thomas Greg & Sons.

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Después de esa salida, Calderón España empezó a asumir posiciones críticas frente al Gobierno Petro. Entre sus actuaciones presentó una tutela contra el mandatario luego de que este afirmara públicamente que varias periodistas colombianas eran “muñecas de la mafia”.

Posteriormente demandó el decreto relacionado con la consulta popular al considerar que presentaba presuntos vicios de procedimiento y posibles vulneraciones al ordenamiento jurídico. También cuestionó públicamente el uso de las interceptaciones durante el Gobierno.

Con el paso del tiempo se acercó al movimiento político Defensores de la Patria, liderado por Abelardo de la Espriella, y terminó convirtiéndose en uno de sus abogados de confianza. Entre otros asuntos, defendió jurídicamente el uso de símbolos de campaña, como la camiseta de la Selección Colombia.

Tras las elecciones también advirtió sobre las implicaciones legales que, a su juicio, tendría desconocer la victoria de De la Espriella. Su cercanía con el mandatario electo y el trabajo realizado durante la campaña y en la mesa de empalme llevaron a que fuera designado como próximo director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). El nombramiento fue anunciado en julio de 2026 y asumirá funciones con el nuevo gobierno a partir del 7 de agosto.

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