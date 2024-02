El 2023 fue un año histórico para el turismo, pero no para los hoteles

.Publicidad.

La pandemia por la Covid-19 que aterrizó en Colombia en marzo de 2020 afectó gravemente el turismo en todo el mundo. Fue una circunstancia que golpeó a hoteles, a restaurantes, a aerolíneas y básicamente a cualquier empresa que se vea beneficiada directa o indirectamente por este sector. En 2021 comenzó a notarse una mejora, pero fue recién en 2022 que se dio la verdadera recuperación.

Ya para 2023, varios de los rezagos habían quedado en el pasado, lo cual se ve demostrado con el hecho de que fue el año en el que Colombia recibió más turistas no residentes en toda su historia superando los 5,5 millones, casi un millón más de los 4,6 millones que entraron en 2022.

De igual manera, fue el mejor año a nivel de movilización de pasajeros en los aeropuertos rozando los 50 millones. Pero, aunque crecieron hasta 4,4 millones los internacionales, los nacionales presentaron un leve bajón de 3 millones, por lo que la recuperación en el turismo doméstico aún estaría en proceso.

No obstante, esto no lo vieron reflejados los dueños de los hoteles, quienes tuvieron que presenciar como la ocupación se reducía con respecto a las del año inmediatamente anterior. Mientras que en 2022 se logró superar el 60 % (61,38 %), en 2023 se quedó en 58,9 %. Una caída que, si bien no es abismal, representa un paso atrás con respecto al progreso que se había logrado en la última década, según la propia Asociación Hotelera y Turística de Colombia.

La ciudad con mayor ocupación hotelera por su carácter turístico fue Cartagena con un 70 %, pero bajó un 2,8 % con respecto a 2022. Por su parte, Bogotá fue una de las pocas que logró una ocupación mayor, pero con un crecimiento de solo un 0,09 %. El mayor aumento lo evidenció el Departamento de Caldas con un 3,64 %.

