El manizalita que pasó de picar vegetales en EE.UU. a ser una de las estrellas de la serie Griselda

En los últimos meses, una de las producciones más comentadas ha sido ‘Griselda’. Desde que se dio a conocer que iba a ser protagonizada por la barranquillera Sofía Vergara fue puesta bajo la lupa, pues pasó a unirse a la larga lista de narco series sobre personajes de Colombia, pero lo que más llamó la atención era que la actriz colombiana también iba a ser productora ejecutiva. Esta miniserie no sólo cuenta con la participación de la mayor exponente de Colombia en Hollywood, sino que también están actores del talante de Diego Trujillo, Julieth Restrepo, Christian Tappan y quien ha sido una revelación Camilo Jiménez Varón.

¿Quién es Camilo Jiménez Varón en Griselda?

Este manizalita interpreta el papel de Rafa Salazar, un proveedor de cocaína en Estados Unidos, durante la década de los 70. En la vida real, se trata de Rafael Cardona Salazar, el representante del Cartel de Medellín en Estados Unidos, pero ¿Cómo llego Camilo Jiménez Varón a esta producción?

Aunque esta no es la primera serie en la que el colombiano participa, si ha sido la que más visibilización le ha traído. De acuerdo a su filmografía hizo parte de producciones como ‘Frontera verde’, ‘Distrito Salvaje’, ‘Mil colmillos’ y ‘La reina de Indias y el conquistador’, si bien su recorrido es largo y nutrido decidió migrar a Estados Unidos con la esperanza de lograr demostrar su capacidad actoral y de director.

En conversación con Las 2 orillas, Camilo Jiménez Varón contó que haber participado en Griselda representó todo un reto, pues es la producción más grande en la que ha trabajado, además tuvo que preparar a su personaje de tal manera que estuviera a la altura del papel de Sofía Vergara “Representó un nivel cuántico no solo a nivel profesional, sino también de calidad actoral y en cuanto a visibilizarían es lo más grande, obviamente, que me ha pasado en la carrera”.

Camilo asegura que su trabajo para preparar a ‘Rafa Salazar’ no inició inmediatamente, pues incluso cuando realizó el casting no sabía para que papel lo estaba haciendo y una vez dentro tuvo que esperar a recibir los guiones del tercer capítulo para entender su personaje.

Con esto en mente y solo con el nombre de Rafael Cardona Salazar, el actor manizaleño inició una laboriosa investigación de costumbres, ademanes, dichos, entre otras cosas, para construir al caldense pinchado que vemos en pantalla.

“Yo tenía muy poca información sobre el personaje durante los primeros meses del proyecto y la preparación de este. Tenía que investigar a un personaje del que había muy poca información, pero que fue muy significativo dentro de la cultura traqueta, él fue de alguna forma el primer modelo de capo, entonces el nivel de investigación era claro y además intenté hacerlo de la manera más particular posible”.

Camilo esperaba que su personaje tuviera un factor diferencial especifico, pues Netflix ya había producido series en torno a la imagen de los narcos y para él esto significaba un reto, fue así como se planteó sorprender con su personaje de algún modo “Me valí un poco de mi infancia en Manizales donde pude ver en los 80’s esa cultura y dije me voy a jugar a un ‘montañero pinchao’. Paradójicamente este personaje lo hice con todo mi amor por Colombia”

Camilo Jiménez Varón esperaba que su representación de Rafa Salazar tuviese una gran aceptación, porque a pesar de que es un personaje bastante pesado anhelaba que las personas del Eje Cafetero y Antioquia pensaran que podrían conocer a alguien con esa personalidad del típico paisa montañero pinchado. Así logró su cometido, con esa ardua labor, construir un personaje que fuese bastante comentado.

El nombre de Camilo Jiménez Varón ahora se encuentra bajo los reflectores, pero antes de Griselda el manizalita tuvo que luchar y trabajar para lograr llegar al punto en el que está hoy “Nunca imaginé estar en una producción así, pero hice mucho para poder llegar a algo así, me alisté para que cuando llegará una oportunidad así yo estuviera preparado. Me puse el mantra de tengo que estar listo”.

En una entrevista para el canal de YouTube Nerdopolitan, Camilo Jiménez Varón explicó que el primer casting tocaba el tema de la inmigración latina en Estados Unidos, como él se encontraba en esa situación pudo exteriorizar toda su frustración.

“Yo estaba trabajando en un restaurante acá en Long Beach como lavaplatos y como picador de cosas, cebollas, tomates, pelando pollos, pelando patos, ajos y de todo”, aseguró el actor.

Sin embargo, durante el casting debía pronunciar una frase que decía: “Fuck the American Dream” (A la mierda el sueño americano). Al interpretarla toda la carga que tenía de hace meses y con su Green card ‘tarjeta de residencia permanente de Estados Unidos’ fresca en su pantalón logró el personaje.

Mucho antes de Griselda y el reconocimiento, Camilo tuvo que enfrentarse a esa decisión de migrar, una realidad a la que muchos tienen que enfrentarse “Yo estaba bregando mucho en el momento en que tomé la decisión de venirme para Estados Unidos”.

Camilo tenía tres trabajos; era director de un reality show, actuaba en una telenovela y además era escritor de textos para niños, y aún si el veía que no le alcanzaba para el arriendo no porque su trabajo no fuese bien remunerado, sino porque existían lapsus de trabajo entre un proyecto y otro. Entonces existían temporadas de hasta seis meses en las que no estaba laborando.

Además de esto, Camilo tenía en mente sus proyectos como director que con su experiencia en realitys shows, no era tan tenidos en cuenta. Ahora, Camilo espera que con esta atención que le ha traído Griselda, pueda no solo seguir creciendo como actor, sino que también pueda a llegar a dirigir esos proyectos cinematográficos que tiene en pausa.