Egan y la prueba de que los ciclistas son mejores personas que los jugadores de la selección

A Egan le están diciendo de todo en Twitter por mostrar sus inquietudes políticas. En varios trinos decidió compartir el link del debate que ayer sostuvieron candidatos como Ingrid Betancourt, Federico Gutierrez y Gustavo Petro.

Egan es un tipo inteligente. Sus entrenadores coinciden en que puede ser el pedalista con mayor cerebro del pelotón internacional, no sólo para planear sus ataques en carrera sino para la vida. Esa empatía, esa capacidad de percibir el entorno, lo tiene Egan por la poesía que implica andar en bicicleta. Es que sólo los poetas pueden agarrar su caballito de acero y subir hasta los picos más pronunciados y, en medio del fragor de la batalla, deleitarse viendo los Lagos de Covadonga, Chingaza o el Gavia.

Esa inteligencia de la que ha hecho gala Nairo Quintana y el mismo rigor les hace falta a esos productos que son nuestros futbolistas, avocados irremediablemente a la mediocridad de las redes sociales mostrando sus relojes, sus amistades con reggetoneros a quienes se le parecen tanto. Una falta de empatía que les granjeó el odio de buena parte de los colombianos que no encontraron en sus ídolos el apoyo que les hacía falta para su lucha social, justificada, ante un estado que los oprimió con rudeza en meses críticos como en septiembre del 2020.

Por eso el twitter de Egan demuestra por qué es uno de los deportistas más admirados del país.

Es chistoso ver cómo algunas personas intentan que me aleje de la política y no de mi opinión por ser deportista. Y eso que no tomo gran partido por alguno, se imaginan dijera todo lo que opino??

— Egan Arley Bernal (@Eganbernal) March 15, 2022