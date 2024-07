Quién esta detrás de la imagen de grandes como Booking y Netflix en Colombia

Es muy común escuchar que en las noticias citen comunicados de prensa emitidos por empresas para dar a conocer información relevante, productos nuevos, declaraciones, entre muchas otras cosas, y aunque muchos piensan que las compañías manejan sus comunicaciones internamente, lo cierto es que se apoyan de corporaciones especializadas en relaciones públicas, una de las que tiene mayor reconocimiento es Edelman.

Esta empresa ha apoyado campañas como Whatahellmann’s de la marca Hellmann’s, conocida por su mayonesa, con el fin de rejuvenecer la imagen de la marca para conectarla con el público millenial y así ampliar su audiencia, Hellmann’s, en conjunto con Edelman Brasil, creó la campaña que contó con la participación de la conductora Sabrina Sato.

A su vez, para ayudar a KFC durante la cuarentena, Edelman México desarrolló la campaña Keep Family Close. El objetivo es dar a conocer el programa Fast Good, un programa internacional enfocado en mostrar cómo la marca está comprometida a hacer bien las cosas, con procesos naturales y altos estándares de control de calidad.

También colabora con empresas como Netflix, uno de los principales servicios de entretenimiento del mundo, junto a quienes desarrollan estrategias creativas de PR, para posicionar sus contenidos y servicios en el mercado.

Desde su fundación hasta la actualidad, esta compañía ha trabajado para convertirse en una potencia global en relaciones públicas y comunicaciones estratégicas, Edelman ha dejado una huella significativa en el panorama empresarial mundial. Fundada por Dan Edelman en 1952 en Chicago, la agencia comenzó como una pequeña firma especializada en relaciones públicas y ha crecido hasta convertirse en la mayor firma independiente de relaciones públicas del mundo.

Daniel J. Edelman, un ex periodista, estableció la agencia con un enfoque claro en proporcionar estrategias innovadoras de comunicación que conectaran a las marcas con sus audiencias de manera efectiva. Desde sus inicios, Edelman se destacó por su enfoque en la investigación y la comprensión profunda de las audiencias, sentando las bases para un crecimiento continuo.

En ese momento, las relaciones públicas eran una práctica rudimentaria, dominada por un puñado de empresas empleadas principalmente como "press agents" (agentes de prensa) y publicistas. Dan siendo un ex periodista y oficial de información pública de la II Guerra Mundial, tuvo una visión más amplia. Soñaba con a los clientes una gama de superior servicios PR eso nunca se había visto antes.

La compañía comenzó con tres empleados, pero en poco tiempo logró contar con 25 cuentas. Para 1960, estableció una segunda oficina en Nueva York y una tercera en Los Ángeles en 1967.

La firma abrió oficinas en Londres, Canadá, Asia y Europa a finales de los años sesenta y principios de los setenta. La oficina de Nueva York creció de 1 dólar a $ 20 millones en ingresos, de 1979 a finales de 1980, bajo el liderazgo del hijo de Daniel Edelman, Richard Edelman, y en 1981, Edelman ya tenía presencia en cinco países fuera de Estados Unidos.

Trabajando con compañías como Toni Company, Sara Lee, Brunswick Bowling, Paper Mate y ReaLemon, Edelman introdujo el concepto de contar historias a través de los medios, incluida la creación de la primera gira de medios, para vender productos y construir marcas corporativas, ayudándoles a capturar un nicho de mercado.

En el lapso de más de medio siglo, Dan y Richard Edelman, padre e hijo, llevaron a Edelman a convertirse en la firma de relaciones públicas más grande del mundo. En 1995, fue la primera empresa de relaciones públicas en tener un sitio web y comenzar proyectos basados ​​en esta. De acuerdo con el portal web especializado Dircomfidencial, a principios de los años 2000 creció a 210 millones de dólares, con alrededor del 25% de los ingresos procedentes de Europa. En septiembre de 2010, adquirió una empresa con sede en Houston, Vollmer public relations.

Dan Edelman falleció en 2013, y su hijo Richard, quien sigue a la cabeza de Edelman, encabezó la lista de PRWeek de los ejecutivos más poderosos (2013), fue reconocido como el tercer CEO mejor valorado por Glassdoor (2014) y fue incluido en el Salón de la Fama de la Arthur W. Page Society (2014) Se le considera un líder de opinión del sector y lleva publicando semanalmente en su blog desde 2004. Se le menciona constantemente como uno de los 25 principales expertos en confianza corporativa.

