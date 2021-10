Echar a Marbelle de MasterChef: el error que podría pagar caro RCN

.Publicidad.

El éxito de la nueva temporada de MasterChef Celebrity se debe más a los participantes de la nueva edición que al formato como tal del programa. Que esta edición 2021 sea superior en audiencia a las dos anteriores no es casualidad: esta vez RCN escogió muy bien a sus participantes para asegurarse de arrasar en el rating y así lo ha logrado desde el día que se estrenó, el pasado 5 de junio.

-Publicidad.-

Ya son 18 los fines de semana donde MasterChef lidera y uno de los principales argumentos era por Marbelle. No había día en el que el programa no se emitiera y la llamada reina de la tecnocarrilera no fuera tendencia en redes sociales. En el último programa, el pasado 3 de octubre, Marbelle fue tendencia más que nunca por su eliminación de MasterChef.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Canal RCN (@canalrcn)



Con su salida, RCN pierde a una mujer a la que le apostó desde hace muchos años cuando era jurado del Factor X y que se atrevió a entrar en MasterChef cuando el canal pasaba uno de sus peores momentos en cuanto a su audiencia.

Publicidad.

La cantante es un deleite en redes sociales para todos sus seguidores. Ella va diciendo lo que va pensando, no tiene filtro. Ese desparpajo en televisión la ha convertido en una diva. Su vida, que ella misma protagonizó, es una de las novelas más exitosas de la televisión nacional. Ella es capaz de todo, incluso de revertir una marca que hace rato no funciona como la de RCN y ponerla de ganadora el fin de semana contra Caracol.

Habrá que esperar como le va al reality de ahora en adelante, pero el consuelo para RCN es que su reality va tan bien que aún si perdieran hasta dos puntos de rating seguirían siendo los líderes del rating.