Duván Zapata, Cuadrado y los más pecho fríos de la selección Colombia

Se supone que los jugadores que son convocados a la selección son los mejores colombianos por su momento y capacidad, pero hay algunos que jugando con la tricolor se vuelven irreconocibles. ¿Qué es lo que tiene la camiseta amarilla que los pone tan nerviosos?

Los 5 jugadores más pecho fríos de la selección Colombia

Dávinson Sánchez

El jóven defensa que fue figura con Atlético Nacional en la Libertadores de 2016 y que en su momento fue el defensa más caro de la Premier League, nunca ha podido acoplarse bien a la selección Colombia. Ya fue a un mundial, sí, y su actuación no fue tan desastrosa, pero siempre que se pone la amarilla entra en un estado de desconfianza que en ocasiones ha valido goles en contra. Incluso para el partido contra Uruguay fue reemplazado por Cuesta, un jovencito que no iguala su bagaje en selección.

Tesillo

El defensa central siempre es figura en el Club León, incluso cuando no está en su 100%, pero cuando llega a la selección se vuelve un colador. Claro, en León juega de central y con Rueda de lateral, pero el cambio de posición no tiene nada que ver con sus desconcentraciones y entradas a destiempo. Ha sido de los peores calificados en la era Rueda y ya muy pocos le tienen fe en la tricolor.

Muriel

Sinónimo de gol en el Atalanta de Bérgamo, es el sustituto por excelencia del equipo, entra y anota. Sin embargo, en la selección no brilla como en Italia, e incluso se ha comido más de un gol con la amarilla. Su último gol fue contra Argentina en eliminatorias, pero de penal. Lastimosamente con la pelota en juego no ha podido sacar toda su calidad.

Cuadrado

El mejor asistente de la serie A en la anterior temporada y jugador indispensable en el juego de la Juventus, contra Uruguay mostró su peor cara en la selección. Desconcentrado y en alguna ocasiones falto de técnica, sigue sin entender que hay partidos donde es mejor soltar el balón que intentar pasarse a los 11 rivales a punta de regates.

Duván Zapata

El llamado a ser el reemplazo de Falcao, cuando se pone la de Colombia se le olvida hacer goles. Con el Atalanta es figura, si no marca, asiste, siempre está en alguna jugada de gol. Pero en la selección, hace 13 partidos que no infla la red rival. Su último gol fue contra Venezuela y desde ese momento solo le hace pases al arquero, literalmente. Lo de Uruguay no se puede creer. Falcao no se come eso por nada del mundo.

