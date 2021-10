Su dinero puede estar en el lugar equivocado: desocupan la cuenta de Davivienda de otro periodista

En los últimos días se han conocido varias denuncias de usuarios del banco Davivienda que han sido víctimas de robo de dinero por medio de los portales digitales del banco. Primero se conoció el caso de la periodista de RCN Jessica de la Peña, que denunció que mientras dormía le sacaron todo el dinero de su cuenta e incluso la dejaron endeudada.

Me despierto a las 5:30 am y me encuentro con que se metieron a mi portal de @Davivienda y me desocuparon mis cuentas. Incluso hasta me dejaron sobregirada. Todo lo hicieron durante la noche y madrugada mientras dormía. Ayer casualmente leí tweet de alguien que le pasó lo mismo.

— Jessica De La Peña (@Jessie_Dlp) October 7, 2021