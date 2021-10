El dolor que se esconde detrás de la sonrisa de Ana Karina Soto

.Publicidad.

La cucuteña nunca defrauda con su talento, y aunque probó otros formatos más serios y sigue en el Canal, los televidentes la prefieren en entretenimiento. Desde el 2004, gracias a Protagonistas de Novela, los colombianos conocimos a Ana Karina Soto y RCN se derritió a sus encantos. ““Pocas veces les he hablado de este tema así tan sinceramente como lo voy a hacer hoy” inició la presentadora en sus redes sociales cuando le preguntaron si tendría más hijos.

Con 41 años, Ana Karina está casada con el actor Alejandro Aguilar, con quien tiene un hijo llamado Dante. “Yo tuve una pérdida antes de Dante y una después de Dante. No he tenido más hijos pues porque no he podido tener más hijos. Sin dramas porque ustedes saben que no me gusta el drama” dijo la presentadora con la sonrisa que nunca pierde.

Ana Karina Soto continúa siendo la fórmula del Canal RCN, ahora se encuentra alegrando las mañanas de muchos colombianos en Buen Día Colombia, “cuando me han hablado de este tema por eso he dicho que, porque no se han dado las cosas, porque es el tiempo de Dios o que sea cuando Dios quiera, pero realmente creo que ya no fue” finalizó la presentadora.

