Ecopetrol toma el control de los pozos gas que tenía la  multinacional Shell en el Caribe frente a Urabá

Shell EP Offshore Venture decidió acabar su operación en Colombia hace ocho meses, Ecopetrol acaba de dar parte de que tomará los áreas que ha dejado la angloholandesa. Tendrá el 100% de los derechos económicos, la responsabilidad operativa y las obligaciones contractuales en esos bloques. Ellos reúnen algunos de los principales descubrimientos de gas off shore, o costa afuera en Colombia durante la última década, con hallazgos relevantes como Kronos-1, Purple Angel, Gorgon-1, Gorgon-2 ST2 y Glaucus-1, localizados en el Caribe frente a Córdoba y Bolívar en aguas profundas.

No todos los proyectos están en la misma maduración de la fase de desarrollo, además queda el punto clave que es la traída del gas a tierra y conectarlo con el sistema nacional de transporte. Ese es el talón de Aquiles de los campos que tenía Shell porque el gasoducto es costoso y hay expertos que hablan de unos USD 1.500 millones.

Cómo se descubrieron los pozos frente a Urabá

Los pozos que descubrió Shell con Ecopetrol abrieron las expectativas frente al gas y fueron recibidos con bombos y platillos por el entonces presidente Juan Manuel Santos y el CEO de Shell que en ese entonces era Ben van Beurden. El primer hallazgo fue Kronos (bloque Fuerte Sur) en julio de 2015, y luego se confirmó la extensión del yacimiento con Purple Angel en marzo de 2017, dos meses después el descubrimiento de Gorgon -1 que dio pie para pensar en la presencia de un clúster de gas en esta zoa del del Caribe Sur, frente a las costas de los departamentos de Córdoba, Sucre y la subregión de Urabá.. En el 2023 reportó el hallazgo en Glaucus en ese mismo bloque. Sin embargo doce meses después Shell empacó maletas después de Repsol, ExxonMobil, Chevron, Cepsa y Conoco Phillips..

La salida de Shell hace mella en la seguridad energética colombiana, en la soberanía energética y en la inversión de hidrocarburos, porque está prohibido firmar nuevos contratos. Ecopetrol ha salido al quite tomando las áreas de Shell.

En este punto deberá definir si se queda con el 100 % de lo que tenía Shell o busca un socio que aporte experiencia y recursos financieros. La evaluación se hace entre la necesidad del gas para evitar un descalabro en suministros y por otro, los planes del presidente Gustavo Petro que dan prioridad a otras fuentes energía renovables.

En este sentido, la petrolera en cabeza de Ricardo Roa sostiene que el desarrollo de los bloques offshore en el Caribe se enmarca en su estrategia para asegurar el abastecimiento de gas natural que el país requerirá en el futuro, y que este energético cumple un papel de adicionalidad y complementariedad dentro del proceso de transición energética, mientras el presidente mantiene las líneas rojas que ha reiterado esta semana. Sobre la mesa queda que el gas contamina menos que carbón y el petróleo y puede colarse entre los de la transición.

