Dos familias cementeras de tradición, una del Valle y otra paisa sigue con su puesto en la Junta de Argos

Ana Cristina Arango descendiente de los fundadores de Argos y Claudia Betancourt representante de los Scapertta herederos de Cementos del Valle siguen mandando

Anuncios.

A pesar de los embates de Jaime Gilinski que terminó reventando el enroque accionario que mantuvo cohesionado durante décadas al Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), la línea de mando del Grupo Argos a través de su junta directiva sigue intacta.

Anuncios.

La familia Arango, descendiente de los fundadores de Cementos Argos: Claudino Arango Jaramillo y su hijo Jorge Arango Carrasquilla, junto con los descendientes de Mario Scarpetta uno de los empresarios vallecaucanos que fundara Cementos del Valle se mantienen en la junta directiva del Grupo Argos

La junta directiva del Grupo Argos no se vio afectada por los intentos de compra de acciones en circulación por parte de Jaime Gilinski, la Oferta Pública de Adquisición de Acciones – OPA que realizara por el Grupo Argos no recibió la cantidad mínima de acciones ofrecidas. Sin embargo, como parte del acuerdo entre Gilinski y el GEA de febrero de 2024, Gilinski se quedó con Nutresa y las otros dos grupos, Argos y Sura implementaron un proceso de escisión separando las inversiones cruzadas entre ambas compañías. El Grupo Argos es un holding de infraestructura con negocios en cemento, concesiones viales y aeroportuarias, y energías convencionales como renovables a través de las empresas Cementos Argos, Celsia y Odinsa.

Anuncios.

Ana Cristina Arango, es miembro independiente de la junta directiva desde abril de 2009. Es la directora de Inversiones Yarumo que controla el 2,68 % del Grupo, que lo ubica como el octavo mayor accionista por detrás de los fondos de pensiones, el fondo Ishares y Amalfi SAS. Es hija de Adolfo Arango descendiente del fundador de Cementos Argos, y que ocupó la presidencia de la cementera entre 1963 y 1999. Cementos Argos constituyó en 1982 a Cementos Rioclaro, donde Ana Cristina trabajó como asistente de la gerencia financiera.

Anuncios..

Claudia Betancourt, es miembro patrimonial de la junta directiva desde abril de 2018. Es desde julio de 2006 gerente general de Amalfi propiedad de la familia Scarpetta, heredera de Cementos del Valle, accionista del Grupo Argos con un 5,71 % de participación accionaria, el cuarto mayor accionista luego de los fondos de pensiones obligatorias Protección (10,84 %), fondo de pensiones obligatorias Porvenir (9,12 %) y el Fondo Bursátil Ishares Msci Colcap (6,07 %)

La presidenta de la Junta Directiva desde abril de 2015 es Rosario Córdoba, quien es miembro independiente de la Junta desde abril de 2011. Economista de la Universidad de Los Andes, fue presidente del Consejo Privado de Competitividad.

Jorge Uribe es miembro independiente de la junta del grupo Argos desde abril de 2015. Es consultor independiente basado en Ciudad de Panamá y Miami.

Para el período 2024-2026, se realizaron tres cambios, se retiraron Armando Montenegro, Mauricio Ortega y Esteban Piedrahita, quienes fueron reemplazados por Jaime Alberto Palacio, Juana Francisca Llano y Ricardo Jaramillo, estos dos últimos son ejecutivos de Suramericana y del Grupo Suramericana que dejó de ser accionista del Grupo Argos el pasado 26 de julio y aunque ambos figuran como miembros patrimoniales probablemente cambiarán su estatus en la próxima Asamblea.

Juana Francisca Llano, abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, es presidente de Suramericana desde hace seis años cuando asumió el cargo con 40 años y fue la primera mujer presidenta en la historia de una de las aseguradoras más importantes de Latinoamérica. Es miembro patrimonial de la junta directiva del Grupo desde abril de 2024.

Ricardo Jaramillo es miembro patrimonial desde abril de 2024, es el presidente del Grupo Sura desde mayo de 2024 tras el retiro de Gonzalo Pérez. Ricardo viene de 8 años a como vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Finanzas de Suramericana.

Jaime Alberto Palacio Botero, es miembro independiente de la junta directiva desde abril de 2024. Pertenece a la familia Palacio que llegó a tener un 7,33 % de Nutresa (el quinto grupo con mayor participación accionaria), su empresa Microplast, de la cual es gerente general, proveía a la multilatina de empaques flexibles para sus líneas de empaque. Micro Inversiones ya no es accionista del Grupo Nutresa.

Le podría interesar: Los 8 ejecutivos que junto a Alejandro Santo Domingo dirigen las inversiones de la familia en Colombia