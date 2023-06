Los Arango, la familia paisa que resistió el embate Gilinski y se mantiene en Argos

.Publicidad.

El origen de Argos la cementera que la familia Arango convirtió en la primera cementera y concretera del país, se remonta a 1934, cuando el exitoso comerciante Claudino Arango Jaramillo casado con Isabel Carrasquilla, hermana del reconocido escritor costumbrista Tomás Carrasquilla, respaldó la idea empresarial de su hijo Jorge. A sus 76 años vendió algunas inversiones para lograr aportar la mayor parte de los $ 300.000 que se necesitaban para poner en marcha esta sociedad anónima, que como era normal en esa época en Antioquia. Se invitó abiertamente en calidad de accionistas y casi un centenar de personas se sumaron, además de dos aliados públicos: el municipio de Medellín y el Ferrocarril de Antioquia.

Don Claudino, había llegado a Medellín procedente de un pueblo de tradición minera, Santodomingo, Antioquia, donde nacieron varios de sus doce hijos. A través del comercio, logró hacer una fortuna que le permitió fundar algunas empresas, incluyendo una de cigarrillos que luego formaría parte de las empresas locales que se fusionaron para configurar la Compañía Colombiana de Tabaco-Coltabaco, de la cual la familia Arango quedó como accionista. Coltabaco a principios del siglo XXI independizó los activos de inversiones del activo tabacalero que posteriormente vendió a la Philip Morris. La resultante Compañía Colombiana de Inversiones – Colinversiones, se decantó por el sector energético, empresa en cual Cementos Argos adquirió en 2008 un porcentaje accionario buscando diversificar su portafolio, hoy convertida en Celsia, es en un 52,93 % propiedad del Grupo Argos.

Jorge Arango Carrasquilla, quien nació en 1895, estudió ingeniería civil y luego de especializarse a EE.UU. regresó a trabajar en el ferrocarril de Antioquia que sacó a Antioquia de su aislamiento geográfico. Allí conoció a Carlos Sevillano con quién en sus recorridos de mejoramiento de la vía férrea descubrieron unos yacimientos de piedra caliza que analizaron con la intención de aprovecharlos; viendo su potencial para producir cemento se dedicaron a estudiar la de maquinaría requerida y realizar análisis del mercado para presentarle a Don Claudino un estudio de factibilidad para el montaje de una fábrica de cemento.

Claudino Arango Jaramillo y Jorge Arango Carrasquilla entre otros en la fundación de Argos

No solo Don Claudino apoyó la idea, también varios miembros de su familia, participaron en la nueva sociedad, Jorge y su hermano Rafael, los sobrinos Leopoldo Arango Ceballos y Félix Mejía Arango, además de su yerno Julio Luis Restrepo, tanto que se le llamó Argos, que es acrónimo del apellido familiar.

El inicio de operaciones productivas se concretó en octubre de 1936, luego de la compra e importación de la maquinaria, el montaje y construcción de la planta. El negoció fue exitoso desde sus inicios, tanto que permitió decretar su primer dividendo a los más de cien accionistas en 1938.

Bajo el liderazgo de Don Jorge, la empresa tuvo la visión de explorar y participar en empresas del sector en otras regiones del país, después de su asociación con Cementos del Nare, participó en la creación y/o compra de compañías como Cementos del Valle (1938), Cementos del Caribe (1944), Cementos El Cairo (1946) y Cementos de Caldas (1995). Para los años 50, Don Jorge Arango había llevado a Argos a convertirse en la cementera más grande del país.

De los tres hijos de Don Jorge, el control empresarial lo asumió el mayor, Adolfo Arango Montoya, ingeniero civil de la Universidad Nacional, quién viajó a la Universidad de Michigan a estudiar un posgrado y de regresó a trabajar como ingeniero técnico jefe. Ocupó la gerencia general y presidencia de Cementos Argos entre 1963 y 1999, y durante su dirección continuó con la expansión accionaria en Tolcemento (1972), Colclincker (1974), Cementos Rioclaro (1982) y Cementos Paz del Rio en los 90s.

Adolfo Arango fue un reconocido empresario, pero muy discreto, que jugó un papel fundamental en la consolidación del Medellín Cultural y del Teatro Metropolitano. Participó en varias juntas directivas, no solo empresariales sino en entidades como el Hospital Pablo Tobón Uribe, Proantioquia y el Metro de Medellín, Quirama e Incolda. A finales de los 70 tuvo un papel importante en la conformación del llamado “Sindicato Antioqueño”, contaba con la característica particular de no ser solo dirigente empresarial sino el accionista mayoritario de Cementos Argos.

La preocupación sobre la toma hostil de las empresas antioqueñas por parte de empresarios de otras regiones del país como Carlos Ardila Lülle, Julio Mario Santo Domingo y Jaime Michelsen Uribe en los años 70, llevó a los dirigentes antioqueños a organizarse, primero con la recompra accionaria de algunas de las empresas como Nacional de Chocolates y Noel, y luego a establecer un cruce de acciones entre sus compañías que evitara a futuros conglomerados foráneos la apropiación de las firmas que consideraban un patrimonio antioqueño, acuerdo que funcionó durante más de cuarenta años hasta la toma hostil por parte del Grupo Gilinski con apoyo económico del fondo árabe IHC mediante una serie Oferta Públicas de Acciones – OPA que se iniciaron en noviembre de 2021.

Adolfo Arango y Nicanor Restrepo en la época de la conformación del Sindicato Antioqueño

El denominado Sindicato Antioqueño en cabeza de Nicanor Restrepo fue creciendo y ampliándose a diferentes sectores económicos, por lo que los dirigentes de las empresas decidieron enfocar grupos por actividad económica. Argos, bajo el liderazgo de Rodolfo Arango, se dedicó al sector cementero y los concretos convirtiéndose en una de las tres cabezas del Grupo Empresarial Antioqueño. Las otras dos eran Suramericana de Inversiones al sector financiero y de seguros, y la Nacional de Chocolates al sector de alimentos. Las tres compañías eran dueñas entre si con porcentajes accionarios similares y los presidentes de cada compañía formaban a su vez parte de las juntas directivas de las otras dos.

Son tres las hijas de Adolfo Arango, María Mercedes, Olga Isabel y Ana Cristina Arango Uribe, esta última hace parte de la junta directiva del Grupo Argos desde marzo de 2009; el esposo de Olga Isabel, Luis Felipe Hoyos Vieira, es miembro patrimonial de la junta de Nutresa desde 2022 luego de la maratón de asambleas causadas por las OPAs de Jaime Gilinski. María Mercedes hace parte de la junta directiva de Corporación San Blas entidad sin ánimo de lucro que busca promover el acceso a la educación. Adolfo Arango se retiró hace algunos años del día a día de los negocios y se fue a vivir a su finca en Valparaiso, en el suroeste antioqueño desde donde se aprecia el espectacular cañón del rio Cauca.

La gran consolidación de cementos Argos se dio en 2005 con la fusión de todas sus compañías productoras de cemento en Colombia, y en la misma década se dio su gran salida al sureste de Estados Unidos para continuar con la tradición familiar de expandirse a través de adquirir y/o participar en empresas del sector. En la actualidad Cementos Argos, es la cementera y concretera número uno en Colombia y una de las más relevantes del sector en Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica, con presencia en 16 países, en el 2022 exportó a 25 destinos. El Grupo Argos consta de cuatro negocios, Argos en cemento, Celsia en energía, Odinsa en concesiones viales y aeroportuarias, y Desarrollo urbano.

Adolfo Arango y su hija Ana Cristina Arango

Los mayores accionistas del Grupo Argos son el Grupo de Inversiones de Suramericana con un 26,95 % y el Grupo Nutresa con un 9,47 %. A nivel particular, los mayores accionistas son la familia Scarpetta de Cali con un 4,55 % a través de Amalfi SAS, acciones que ha mantenido desde hace varias décadas cuando Cementos del Valle donde participaban se fusionó con Cementos Argos, su gerente general Claudia Betancourt es miembro de la junta directiva del Grupo Argos desde 2018; e Inversiones El Yarumo un 2,07 % donde la directora de inversiones es Ana Cristina Arango, miembro de la junta directiva desde marzo de 2009. El Grupo es a su vez propietario del 36,4 % accionario del Grupo Sura y de un 9,9 % en el Grupo Nutresa.

