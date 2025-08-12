El Huila sigue multiplicando las plantas de energía solar y en Neiva hay una empresa que instala paneles

Va a cumplir una década de haber sido fundada Sunny App, por Julián Berrio y Camilo Rojas que ya ha logrado instalar más de 12 mil paneles solares

Una de las empresas colombianas que está apostando por la energía solar es Sunny App. El negocio nació en Neiva el 2 de marzo de 2016. Las personas detrás de la iniciativa fueron Julián Berrío y Camilo Rojas, quienes apostaron por crear un negocio de paneles solares que fuera moderno y amigable con el ambiente. La compañía con el boom de energías limpias no ha parado de crecer.

En sus nueve años de existencia la iniciativa ha logrado instalar más de 12 mil paneles solares distribuidos en 200 proyectos ubicados en diferentes puntos del país, entre ellos, Huila, Boyacá, Atlántico etc. Que han permitido reducir 2000 toneladas de CO 2 al año. La empresa por su buen trabajó logró ser premiada en varios contextos, para ilustrar, en 2019 ganó el concurso Fronius y el Concurso Bogotá Emprende, no fueron casos aislados. El último galardón se lo dio Bancolombia, que posicionó a la empresa como uno de los cinco mejores negocios de instalación solar a nivel nacional.

Sunny App no solo se interesa en la instalación de paneles solares su otra apuesta es con el despliegue de robots, que se utilizan para limpiar la superficie de los paneles. Mediante la herramienta se pueden limpiar más de 800 metros cuadrados de superficie sin la necesidad de gastar la misma cantidad de agua. Todo en parte por el contexto de transición energética.

Para el país la apuesta por energías renovables es grande. Para dar una idea con el Decreto 852 de 2024 se busca facilitar el acceso a los permisos ambientales; no obstante, solo aplica a los sistemas con capacidad de producción entre 50 y 100 megavatios. Con una infraestructura más grande como Guayepo, La Loma, Fundación existen otro tipo de trámites.

