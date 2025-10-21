¿Quiénes son los 3 magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que tienen en sus manos la suerte del Presidente Uribe?

Los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto integran la Sala Penal No. 19 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, encargada de resolver la apelación presentada por la defensa del ex‑presidente Álvaro Uribe Vélez respecto de su condena por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El castigo que fue impuesto en primera instancia por Sandra Heredia.

Manuel Merchán cuenta con una trayectoria reconocida en derecho penal, fue ponente clave cuando declaró la validez de las interceptaciones telefónicas en el proceso inicial contra Uribe. Dentro de sus estudios aparecen cursos de Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la Universidad Externado. Por su parte, Ossa ingresó al tribunal mediante concurso de méritos, tras haber sido auxiliar en la Corte Suprema de Justicia de Colombia, lo que le ha permitido especializarse en procesos complejos de alto perfil. En cambio, María Oviedo forma parte del tribunal con una trayectoria anterior en despachos judiciales y en la Fiscalía General de la Nación, pero su nombramiento ha sido objeto de cuestionamientos al no haber aprobado los exámenes de mérito requeridos para magistratura, no aprobó los concursos del 2013, 2018 ni 2022.

En conjunto, la composición de este tribunal —integrada por Merchán, Ossa y Oviedo— representa un foco crítico del sistema judicial colombiano en un proceso que suscita gran atención ciudadana. El expresidente Uribe sigue teniendo un reconocimiento en la población, tanto por simpatía o repulsión. En consecuencia, los tres magistrados tendrán la determinación de confirmar, modificar o revocar la condena inicial.

