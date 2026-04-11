- Álvaro Leyva da la cara frente al caso de los pasaportes y enfrenta nuevamente al Presidente

El excanciller reconoce públicamente que aceptó el cargo de canciller porque creyó en el cambio hasta que conoció la infamia y degradación de quien gobierna Colombia

En esta comunucación publicada en su cuenta de X, el excanciller Álvaro Leyva celebra el juicio al que fue llamado por el caso de los pasaportes, para defenderse de la acusación de la Fiscalía por prevaricato.

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Aprovecha la ocasión para encarar al Presidente Petro, de quien fue su primer Canciller, porque "creyó en el cambio hasta conocer la infamia de un gobernante degradado y destruido moralmente por el consumo de la droga", todo esto dicho en su comunicado, cuyo contenido completo se publica aquí.

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