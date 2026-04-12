- El invento de la U. de La Sabana que se volvió el gran aliado de los cultivadores de papa en Boyacá y Cundinamarca

El robot desarrollado por la investigadora Claudia Garzón analiza lo calidad de los terrenos para que no se desperdicie dinero en el cultivo

Las aplicaciones de la tecnología son cada vez más amplias y los robots de todo tipo ganan terreno en el mundo cumpliendo diferentes misiones. Se los emplea en la industria médica, automotriz y de exploración, y ahora, en Colombia, un robot podrá hacerle más fácil la tarea a los paperos, quienes podrán contar con información de primera mano sobre el estado de sus cultivos y el mejor momento y lugar para abonarlos.

El cultivo de papa ocupa el primer lugar en Cundinamarca y el segundo a nivel nacional en Colombia. Cada año, en el país se producen alrededor de 3,6 millones de toneladas de este tubérculo. Aunque se calcula que existen cerca de 850 variedades, solo tres son de uso común: sabanera, pastusa y criolla. A pesar de esta limitada diversidad en el consumo, la popularidad de este alimento en los hogares colombianos es tan grande que incluso cuenta con un museo propio en Ventaquemada, Boyacá.

Esta riqueza no solo se manifiesta en las cosechas sino también en la tierra donde se cultivan. En cada metro cuadrado de un mismo terreno pueden coexistir zonas secas y otras más húmedas que se encharcan con mayor facilidad, lo que implica necesidades nutricionales distintas en espacios reducidos.

En promedio, cada colombiano se come un bulto de papa al año.

Esta variabilidad representa uno de los principales desafíos para los campesinos al momento de mantener un cultivo productivo: como no hay forma de saber a simple vista las necesidades del terreno, entonces no queda más opción que aplicar los suplementos de manera homogénea, lo que puede terminar entorpeciendo el cultivo o, muchas veces, encareciéndolo.

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Frente a ese panorama, un grupo de investigadores de la Universidad de La Sabana, liderado por la doctora Claudia Lorena Garzón Castro, decidió replantear la forma en que se entiende el cultivo. Después de muchas consideraciones y de revisar escenarios distintos, el equipo diseñó un robot que recorre los surcos del cultivo mientras va enterrando un brazo metálico que toma muestras del suelo y mide la concentración de nutrientes. Esa información le permite al campesino identificar qué zonas requieren intervención y cuáles no.

Robot para el cultivo de papa en los laboratorios de la universidad de La Sabana.

Al mismo tiempo, el robot incorpora un sistema de monitoreo que analiza las hojas de las plántulas para detectar enfermedades en etapas tempranas, incluso antes de que sean visibles para el ojo humano. Cabe aclarar que al haber sido diseñado específicamente pensando en el tamaño y la forma de las hojas de papa, el empleo del robot se centra en cultivos de esta planta y, de momento, no alcanza el mismo nivel de eficacia en otro tipo de cultivos.

Para su funcionamiento, solo se necesita un control remoto con el que se va asistiendo el recorrido del robot. La energía que requiere para trabajar la acumula a través de un panel solar que carga en el techo de su estructura.

Uno de los mayores desafíos que tuvieron los investigadores fue conseguir las baterías para este dispositivo, porque en general todas funcionan con litio, material que había sido restringido para ser importado en Colombia desde 2023. Al final, después de una extenuante búsqueda, un proveedor nacional se le midió al reto de fabricar las baterías y el robot pudo salir a la luz.

En este momento, el dispositivo se encuentra en su fase final de pruebas y ajustes, esperando encontrar unos cultivos adecuados para desarrollar sus pruebas finales. Por esta razón no se ha adelantado todavía su comercialización abierta al público, sin embargo, si alguien se encuentra interesado en adquirirlo, se puede comunicar con la universidad de La Sabana, donde le darán la información pertinente.

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