Dónde estarán puestas las cámaras de fotomultas que Galán quiere poner en Bogotá

El alcalde de la capital está poniendo dispositivos entre la Calle 26, la Carrera 30, la Avenida las Américas y la Avenida Cali, serán 18 nuevas caza infractores

Mientras el Ministerio de Transporte ordena revisar la legalidad y el funcionamiento de estos dispositivos en todo el país, Bogotá avanza con la instalación de 18 nuevas cámaras. Para un conductor capitalino, una cámara en una avenida puede convertir unos kilómetros de más en un comparendo de $633.200: en las vías donde el límite es de 50 km/h, superar la velocidad máxima activa la infracción C29.

En Colombia, hay actualmente 356 dispositivos de foto detección activos, distribuidos en 20 departamentos, de 1.339 que han sido autorizados desde 2018. En Bogotá, las nuevas cámaras se sumarán a las que ya funcionan en corredores como la NQS, las avenidas Américas y El Dorado, y podrán detectar exceso de velocidad, estacionamiento prohibido, circulación por sitios restringidos, falta de revisión técnico-mecánica y SOAT.

Petición presidencial

El presidente de la República Abelardo de La Espriella pidió la Ministra de Transporte, Elsa Noguera, revisar la operación de las cámaras de foto detección en el territorio nacional con el fin de verificar y evaluar el funcionamiento y legalidad de dichos sistemas para evitar abusos contra los conductores.

La revisión se ordena a raíz de los cuestionamientos que se han hecho sobre la instalación de los dispositivos. Los objetivos son la prevención vial, la reducción de la velocidad y la reducción de la accidentalidad. Además, que no se convierta simplemente en una forma de recaudar dinero. El mandatario le solicitó a la jefa de la cartera realizar una valoración integral de las cámaras en las regiones donde se encuentren instaladas

Una ciudad llena de cámaras que multan

Actualmente, en Bogotá, existen 129 cámaras de foto detección instaladas en los distintos corredores viales de la ciudad, 92 son para prevenir accidentes por exceso de velocidad y 37 son semiautomáticas. Además, están autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

El funcionamiento de los dispositivos varía de acuerdo con las labores de mantenimiento, configuración, daños o hurto. A pesar de las fallas y reparaciones, cerca del 90% de los equipos está en funcionamiento. Julián Forero, Diana Diago y otros concejales han manifestado reiterativamente que las cámaras de foto multas funcionan como una estrategia de recaudo financiero en lugar de ser una herramienta de prevención y seguridad vial.

Según ellos, la administración municipal ha acumulado ingresos millonarios por multas en los últimos años. Mientras tanto, la Secretaría de Movilidad argumenta que el objetivo de los dispositivos es disuadir y disminuir las conductas peligrosas de los conductores. Además las cámaras de foto multas ayudan a disminuir los siniestros y muertes en accidentes de tráfico.

Según la Secretaría de Movilidad, entre 2022 y 2024, las vías y tramos donde están instaladas las cámaras salva vidas registraron una reducción del 30% en las muertes por accidentes de tránsito, la Administración Distrital calcula que cada año los dispositivos evitan cerca de 42 muertes y unos 1.700 lesionados por accidentes de tráfico en las vías. El representante a la Cámara por Bogotá Daniel Briceño, señaló que la Alcaldía de Bogotá, recaudó entre 2024 y abril de 2026 más de $552.000 millones a través de las fotomultas.

Exceso de velocidad

Briceño dijo que 60% de las fotomultas se impusieron a conductores que circulaban con velocidades entre 56 y 60 Km/ Así mismo, indico que de cada tres pesos recaudados por la foto detección uno va a los procesos legales de la Secretaría de Movilidad y la burocracia interna.

Las cámaras con mayor recaudo de dinero, en los primeros cuatro meses de 2026, son las que están instaladas en la Autonorte con $13.081 millones, la Avenida Boyacá con $12.212 millones y la carrera 30 con $9.275. Daniel Briceño le pidió al gobierno nacional que suspenda o intervenga el proceso para no se instalen las nuevas cámaras en la calle 26, carrera 30 y la Avenida las Américas. En 2020 en plena pandemia, el recaudo fue de $6.698 millones y cuatro años después, en 2024, fue de $282.053 millones.

La Concejal por el Pacto Histórico, Rocío Dussán Pérez, entregó algunas cifras recientes sobre las recaudaciones. Allí, manifestó que se disparó en un 813%, de acuerdo con las cifras que entregó la Secretaría de Movilidad. Dussán dijo que diariamente la entidad recoge $1.146.916.655 millones. La plata del recaudo va a la modernización del sistema porque el tema de modernización y nuevas tecnologías se redujo en un 40%. Según la Cabildante, de $11.342.418.270 millones invertidos en 2022 bajó a $6.763.457.449 en 2025.

La Concejal señaló, además, que de las 81 cámaras 35 se encuentran suspendidas y 8 puntos no tienen cámaras. La inversión que debe hacer la entidad para mantenerlas en funcionamiento se incrementó en 172% entre 2022 y 2025, de $612.692.880 pasó a $1.664.716.053 La calibrada de los dispositivos también aumentó en 981% de $96.628.000 pasó a $1.044.346.380

Lo más grave, dice la Concejal Dussán, es que,la Secretaría de Movilidad pagó a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) la suma de $8.489.696.530 millones por la compra de 25 cámaras y la Contraloría de Bogotá encontró que se canceló un precio por encima del valor de los fabricantes (Hikvision y Neural Labs).

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