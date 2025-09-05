Cuáles son las 8 vías de Bogotá donde la Secretaría de movilidad va a instalar las cámaras de fotomultas

La Secretaria de Movilidad de Bogotá Claudia Díaz logró que se le aprobara un presupuesto de $20.000.000 millones para la adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y operación de 60 nuevas cámaras de fotomultas, las cuales se ubicarían en 8 corredores viales importantes de la ciudad.

Según el Concejal de Bogotá Edison Julián Forero Castelblanco del partido Lara y de acuerdo con el contrato firmado entre la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB y La Secretaría de Movilidad del Distrito # 3644 de 2024 y de acuerdo con los estudios realizados por la entidad, los dispositivos se serán instalados en: La Avenida Boyacá, Calle 72, Avenida Carrera 68, Avenida el Dorado, La Calle 13, Avenida Villavicencio, Avenida Ciudad de Cali y La Avenida Guayacanes.

Las 60 Cámaras de fotodetección que instalará la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB en estas 8 importantes vías de Bogotá son dispositivos automáticos, semiautomáticos y según el contrato, también se realizará la renovación de 20 equipos que ya están funcionando. Está pendiente la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para la puesta en marcha de los equipos que se prevee será en este año.

La Secretaría de Movilidad, busca control en estas vías el exceso de velocidad, restricción de pico y placa, pasarse los semáforos en rojo, circulación en contravía, cruces indebidos, vigilar algunos entornos escolares, ejercer control a ciclistas, peatones y en general que los conductores tengan la documentación al día como la revisión técnico mecánica, gases y el SOAT.

En 2024 en la capital de país, se impusieron 544.901 comparendos a través de las cámaras de fotomultas, es decir unos 1.492 comparendos al día, los cuales generaron ingresos para las arcas del Distrito por valor de $122.669 millones. La gran mayoría de las multas fueron impuestas en la Autopista Norte con calle 102, con un total de 52.849 comparendos, la Avenida Ciudad de Cali con calle 15A con 43.369, Autopista Norte con calle 183A con 41.693, Autopista Norte con calle 95 con 39.924 y la Avenida Villavicencio con carrera 28 con 37.932.

Entre el 2024 e inicios de 2025 fueron más de 1 millón los comparendos por fotomultas, siendo el exceso de velocidad la infracción más sancionada por los dispositivos. Las vías de la ciudad donde más se aplican comparendos con fotodetección son: La Autopista Norte en la calle 97, calle 183, calle 127B, La Avenida el Dorado, La Avenida Boyacá y La Avenida Caracas.

El Concejal Forero Castelblanco, le hizo un llamado al Alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, para que, en vez de seguir multando los conductores de la ciudad con la implementación de más cámaras, mejor utilice esos $ 20 mil millones, en propuestas constructivas para la ciudad como la realización de campañas de seguridad vial que conduzcan a reducir y evitar las muertes por accidentes de tránsito en la ciudad