 Así puede activar la Cédula de Ciudadanía Digital sin salir de casa en solo 5 minutos: paso a paso

Ahora puede realizar la activación de la Cédula Digital desde su celular, gracias a la nueva actualización de la aplicación Cédula Digital Colombia.

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que ya no es necesario tener que desplazarse hacia sus oficinas, ni tener que esperar en las largas filas para poder activar la Cédula de Ciudadanía Digital, puesto que ahora puede hacerlo desde su dispositivo móvil.

Desde la entidad pública se asegura que están fortaleciendo sus tratamientos de identificación a través de la tecnología, “con el propósito de facilitar el proceso de activación”, puesto que ahora se puede realizar el procedimiento desde la aplicación ‘Cédula Digital Colombia’.

Paso a paso de cómo activar la Cédula Digital

Lo primero que debe hacer es dirigirse a la App Store o la Play Store de su dispositivo móvil para descargar la aplicación ‘Cédula Digital Colombia’; en caso de que ya la tenga instalada, asegúrese de que cuenta con la nueva actualización. Al ingresar, acepte los términos y condiciones.

Luego, debe aparecerle una nueva ventana que tiene como título: ‘¿Estás listo para activar tu Cédula Digital?’, allí seleccione la opción ‘Usar mi número de identificación’, en el que debe digitar su número de documento y confirmarlo, para luego verificar su correo electrónico.

Debe estar pendiente del correo electrónico que registró, puesto que a ese mismo le llegará un código de seis dígitos que debe obtener para ponerlo en la plataforma y así continuar con la activación; en caso de que no aparezca en su bandeja de entrada, busque en la carpeta de ‘Spam’.

Una vez que se valide el código, pasará a la autenticación biométrica facial con la ayuda de su cámara; para esto, asegúrese de estar en un espacio iluminado, tener limpio el lente del dispositivo, contar con una buena conexión a internet y seguir las instrucciones que se le presentan en pantalla.

Tras esto, la aplicación le solicitará crear un PIN de seis dígitos con el fin de mantener seguro su documento digital y, si lo desea, también puede activar la autenticación biométrica para protegerla. Cuando haya finalizado el proceso con éxito, le aparecerá el mensaje: '¡Felicitaciones! Tu Cédula Digital está activada'.

Cabe destacar que, al tener la app instalada, no es necesario que cuente con una conexión a internet para enseñar su Cédula de Ciudadanía Digital; esto le permitirá a los colombianos autenticar su identidad en cualquier escenario presencial o virtual. Tenga en cuenta que esto solo es válido si la presenta desde la aplicación Cédula Digital Colombia, porque las entidades no validan aquellas cédulas presentadas como capturas de pantalla, fotos, PDF o escaneos.

Por su parte, el delegado para el Registro Civil y la Identificación, Álvaro Alfonso Araujo, afirmó: “El proceso de activación de la cédula de ciudadanía digital en el celular es más sencillo y rápido. En menos de cinco minutos y sin la intervención de funcionarios de la Registraduría, los ciudadanos tendrán el documento en su celular y podrán adelantar diferentes trámites”.

