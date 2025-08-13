Los 4 productos de belleza imperdibles del Dollarcity y que tienen un precio sorprendente

La famosa tienda cuenta en su portafolio con varios artículos que sin duda alguna, son opciones de buen precio y muy útiles

Anuncios.

Dollarcity se ha convertido en el gran aliado de muchos colombianos gracias a sus buenos precios y amplia variedad. Muchos acuden allí porque encuentran opciones para el aseo del hogar, el cuidado del vehículo, productos para mascotas e incluso artículos para disfrutar de una tarde entre amigos. Un lugar que combina diversidad con precios realmente competitivos. De hecho, los productos de belleza de Dollarcity han ganado gran popularidad, convirtiéndose en la elección ideal de muchos clientes. Pero, ¿serán realmente buenos y cumplirán con lo que prometen?

Anuncios.

Esto valen y para esto sirven los 4 productos de belleza de Dollarcity que están llamando la atención

Aunque la tienda ofrece un sinnúmero de opciones, hay algunos artículos que despiertan mayor curiosidad. Por eso, la creadora de contenido especializada en temas de ahorro, @alejandraahorra, compartió un video en el que pone a prueba 4 productos de belleza de Dollarcity, dando su opinión sobre si valen la pena o no.

Decolorante del Dollarcity.

Uno de ellos es un decolorante para vello de brazos y piernas que cuesta $12.000. Según su prueba, el producto cumple con su función, aunque puede resultar algo fuerte para la piel y tener mejores resultados en ciertos tipos de piel. Otro de los productos que ha llamado la atención es la espuma moldeadora para el cabello: una opción eficaz, económica y que, además, deja buenos resultados.

Anuncios.

La lista continúa con unas cremas humectantes y exfoliantes que, por solo $10.000, no solo cumplen lo que prometen, sino que también están disponibles en presentaciones más pequeñas, algo que muchos agradecen.

Anuncios..

Finalmente, se encuentra un producto llamado “cubre canas”, que tiene un valor de $16.000. Sin embargo, no resulta tan bueno ni efectivo como los anteriores: aunque puede cumplir, tiende a caerse fácilmente al limpiarlo, lo que lo hace menos funcional.

Claro está, estos cuatro artículos son solo una pequeña muestra de la enorme variedad que ofrece Dollarcity, una tienda que, para muchos colombianos, ya es sinónimo de economía y opciones para todos los gustos.

Vea también: